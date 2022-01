«Karim Benzema aurait mérité le Ballon d'Or», lance Sepp Blatter

INTERVIEW

Est-ce la récompense de trop pour Lionel Messi ? L'Argentin a reçu fin novembre dernier un septième Ballon d'Or qui a fait polémique dans le monde du football . Certains observateurs estiment, sans remettre en question le talent de la star du PSG, que d'autres joueurs, à l'instar de l'attaquant polonais Robert Lewandowski le méritaient amplement. Sepp Blatter quant à lui confie, dans une interview exceptionnelle accordée à Europe 1, que le Français Karim Benzema "aurait mérité le Ballon d'Or". L'ancien dirigeant de la Fifa, grand supporter du Real Madrid et des attaquants numéro 9, aurait préféré voir le meneur de jeu parisien Léo Messi être récompensé d'un "prix de consolation".

La colère de ne plus voir la Fifa associée au Ballon d'Or

Dans l'émission Europe 1 Sport, l'ancien dirigeant de la Fifa se montre catégorique : "Non", Lionel Messi ne méritait pas de remporter un nouveau Ballon d'Or. Une récompense octroyée par le journal France Football, qui ne s'associe plus avec la plus haute instance du football mondial. "La Fifa a abandonné trop facilement le Ballon d'Or parce qu'on n'a pas lu le contrat", explique l'ex-président, qui regrette de ne plus voir la récompense individuelle la plus prestigieuse du football être décernée à Zurich, au siège de la Fifa.

"France Football a vu que notre Ballon d'Or avait une autre résonance internationale que le leur", indique Sepp Blatter, qui pointe une nouvelle erreur de son successeur à la tête de la Fifa. "Quand (Gianni) Infantino est arrivé, il a voulu faire le Ballon d'Or à Londres, alors tout de suite, c'était foutu. Le Ballon d'Or est parti", grogne-t-il au micro d'Europe 1. Désormais, l'instance internationale organise une autre cérémonie annuelle, "The Best", qui consacre les meilleurs footballeurs. Le 18 janvier dernier, elle a d'ailleurs couronné le Polonais Robert Lewandowski du prix du meilleur joueur de la saison.