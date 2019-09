Alain Roche : "Le Real Madrid, un match pour jauger le niveau des nouvelles recrues du Paris-Saint-Germain"

ANALYSE

Le cru 2019-2020 de la Ligue des Champions n’a pas franchement bien débuté mardi soir, avec le nul de Lyon face au Zénith Saint-Petersburg (1-1) et la défaite sèche de Lille à l’Ajax (3-0). Mercredi soir, c’est au tour du PSG d’entrer dans la danse, et la tâche ne sera pas aisée face au grand Real Madrid au Parc des Princes. D’autant plus que le club de la capitale est privé de Cavani, de Neymar et de Mbappé.

"C’est toujours plus difficile quand vos créateurs ne sont pas là, quand vos artistes sont absents", euphémise Alain Roche, le consultant foot d’Europe 1 et ancien défenseur du PSG. "Surtout que c’était une des attaques les plus performantes et efficientes de l’année précédente"

"L’équipe du Real Madrid est moins lumineuse, moins solide, mais…"

"Mais il faut faire sans ces artistes. Au PSG de trouver la réponse collectivement", poursuit Alain Roche, qui ne verse pas dans un optimisme débridé. "C’est vrai qu’on n’a pas vu grand-chose depuis ce début de saison, on n’a pas vu de match abouti", admet-il. "Mais c’est aussi un match pour se jauger, en savoir davantage sur le niveau, la valeur des nouvelles recrues qui ont intégré le club du Paris-Saint-Germain comme Sarabia, Idrissa Gueye ou Icardi."

Cela dit, en face, le Real Madrid n’est pas encore redevenu l’épouvantail qui a remporté quatre Ligue des Champions en cinq ans, entre 2014 et 2018. "L'équipe est moins lumineuse, elle est moins solide défensivement que l’année précédente, que les années passées", relève Alain Roche, qui prévient tout de même : "Son palmarès prouve qu’elle est toujours présente dans les matches de Ligue des Champions. Dès que cette musique retentit, on peut compter sur ce Real Madrid. Même s’il y a beaucoup d’absents aussi. Ramos n’est pas là, Modric non plus, Isco, Marcelo... Mais vous pouvez compter sur cette équipe, qui est extrêmement préparée pour ce genre de matches".