Expulsé d'Australie, Novak Djokovic est rentré à Belgrade

REPORTAGE

Après de multiples rebondissements, Novak Djokovic est finalement rentré chez lui, ce lundi, à Belgrade. Dès son arrivée sur le sol serbe, le tennisman a été accueilli par une foule de journalistes venus du monde entier. Des fans ont également fait le déplacement pour accueillir leur héros national.

Sladjan était présent ce lundi à l'aéroport de Belgrade. "Novak est notre idole. Je pense que c'est une énorme erreur du gouvernement australien de l'avoir expulsé. C'est une décision politique. Et d'ailleurs, c'est son choix de ne pas se faire vacciner. Si je pouvais lui parler, je lui dirais : 'continue et gagne tous les tournois auxquels tu participes !'"

Retour discret à Belgrade

Contacté, le père de Novak Djokovic n'a pas voulu donner plus d'informations sur le programme de son fils à Belgrade. Le champion n'a d'ailleurs fait aucune déclaration à son arrivée et a quitté l'aéroport de Belgrade par une porte dérobée. Le champion ne devrait pas s'exprimer pendant le déroulement de l'Open d'Australie.

Novak Djokovic avait été bloqué à son arrivée en Australie le 5 janvier et placé une première fois en rétention administrative. Le joueur, qui a dit avoir contracté le Covid-19 en décembre, espérait bénéficier d'une exemption pour entrer dans le pays sans être vacciné, mais les autorités n'avaient pas accepté cette explication.

Echec judiciaire pour Djokovic

Le gouvernement australien avait subi un humiliant revers le 10 janvier quand un juge avait bloqué l'expulsion de Djokovic, rétabli son visa et ordonné sa libération immédiate. Mais le ministre de l'Immigration avait contre-attaqué vendredi et annulé son visa pour la deuxième fois vendredi en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, invoquant "des raisons sanitaires et d'ordre public".

Dimanche après l'audience, Djokovic a été reconduit au Park Hotel, l'austère centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière. Il a quitté Melbourne dimanche soir. Dans un communiqué publié mercredi, le tennisman avait admis avoir rempli de manière incorrecte sa déclaration d'entrée en Australie.