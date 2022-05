EXCLUSIF - Laurent Blanc : «Avoir des responsabilités dans un club, ça m'intéresse»

EXCLUSIF

Champion du Monde en 1998, Champion d'Europe en 2000, 97 sélections avec l'équipe de France, Laurent Blanc est une légende du football français. En exclusivité pour Europe 1, l'ancien défenseur de 56 ans, reconverti entraîneur, s'est exprimé sur sa vision du football actuel, la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, les Girondins de Bordeaux, mais aussi ses projets d'avenir.

Sur le football et ses projets : "La direction du football ne me plaît pas"

Le football est au-dessus de tout. C'est le football qui est important. Ce ne sont pas les gens qui font le football. C'est le football qui est le plus important. Il y a une multitude de personnes qui font le football, qui sont bonnes ou qui sont moins bonnes. Ce que j'ose dire, c'est que la direction du football n'est pas celle qui me plaît. La direction que prend le football à l'heure actuelle et l'évolution, je trouve qu'elle n'est pas dans la direction que je souhaiterais voir. Tout le monde s'intéresse au football. Ça attire beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui aiment le football, beaucoup de gens qui veulent prendre des intérêts dans le football et prendre de l'argent dans le football.

Moi, ce qui m'intéresse aussi, ce sont les jeunes et n'oublions pas qu'on a la chance d'avoir une très belle formation en France qui nous est très profitable, très enviée. Et on a de bons formateurs. On a beaucoup de bons jeunes joueurs en France, on voit le réservoir de l'équipe de France avec les jeunes joueurs, c'est incroyable. Je discutais avec des amis italiens qui me disaient 'mais comment vous faites pour avoir tous ces jeunes-là ?' Alors certes, ils sont détectés, ils sont bien formés et on a la chance d'avoir ces jeunes-là. Donc, on a un bel avenir. Avoir des responsabilités dans un club, ça m'intéresse aussi. Toujours. Après, il faut bien déterminer le projet et surtout bien déterminer les responsabilités de chacun.

Sur la finale de la Ligue des Champions : "On peut assister à une avalanche de buts"

Je pense que ça va être un match fantastique parce que d'abord, il y a deux équipes fantastiques. Après, c'est une finale. J'espère que pour le spectacle, une équipe qui va ouvrir le score rapidement parce qu'avec le potentiel offensif des deux équipes, on peut assister à une avalanche de buts. J'espère que ça sera le cas. Que le meilleur gagne. Le Real Madrid qui chaque fois nous surprend, à chaque tour, puisqu'ils sont en mauvaise posture, ils sont dominés et puis ils arrivent toujours à s'en sortir parce qu'ils ont un mental énorme, parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels.

Et surtout, ils jouent en équipe. Quand on a des moments difficiles, l'équipe, elle vous fait gagner. Liverpool, c'est fantastique. Un des meilleurs entraîneurs, une façon de jouer basée sur l'attaque aussi. Tout est réuni pour avoir un match exceptionnel. C'est une finale, ne l'oublions pas.

Sur Karim Benzema : "Le Ballon d'Or, il le mérite"

J'adore. C'est un garçon qui respire le football, dans ses déplacements, dans sa façon de jouer, sa façon de se proposer, de proposer des solutions pour son équipe et surtout aussi de finir parce que quand j'ai entendu il y a quelques années que ce n'est pas un buteur, il ne marque pas beaucoup de buts. Les gens qui disent ça ne comprennent rien et ne comprennent rien du tout. C'est un garçon qui a tout, qui le prouve, tardivement, mais dès que vous le voyez jouer, vous savez que c'est un Gallois. Il sait faire beaucoup de choses qui lui permettent de se mettre en valeur, mais qui permettent aussi de mettre en valeur les autres. Et ça, c'est une qualité que peu de footballeurs ont. Je lui souhaite d'abord de gagner cette finale et après, le Ballon d'Or, j'espère qu'il l'aura, il le mérite.

Sur les Girondins de Bordeaux : "Quand vous faites beaucoup d'erreurs, malheureusement, vous payez les erreurs."

C'est difficile d'en parler parce qu'il faudrait un peu de temps. Ce que je trouve indécent, c'est qu'il y a des gens qui peuvent arriver à la tête d'un club et qui peuvent vous faire du mal et faire en sorte qu'un club qui a 110 ans, en 18 mois, il vous balaie tout. Dans le football comme dans l'entreprise normal, quand vous faites beaucoup d'erreurs, malheureusement, vous payez les erreurs. Ce n'est pas facile non plus de gérer un club de football.

Mais il faut s'appuyer sur ce qui a été déjà fait, sur ce qui a déjà marché. Mais ce n'est pas propre qu'à Bordeaux, on est en train de voir le football d'un autre œil, avec beaucoup de business autour et il y a des dirigeants qui s'imaginent venir dans un club de football soi-disant pour faire de l'argent, pour faire grossir, améliorer le club. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas et qu'ils peuvent même mettre en péril un club comme les Girondins de Bordeaux. Je trouve ça dommage que ces gens-là soient autorisés à devenir patron de club.

Sur Kylian Mbappé : "Il a pris une décision très courageuse"

Je ne connais pas beaucoup l'homme. Il est très jeune. Mais même jeune, il m'a l'air déjà d'être assez solide, parce qu'il faut être solide là où il se trouve. Il faut être bien entouré, mais être solide personnellement et je pense qu'il l'est. Je trouve qu'il a pris une décision très courageuse. Il y a eu du courage de dire : 'Je vais rester à Paris, je vais essayer de gagner la Champion's League avec Paris.' Il aurait pu aller au Real Madrid, mais il est jeune encore. Il va y aller, à l'étranger. Il va jouer pour des clubs à l'étranger, il va jouer pour les plus grands clubs au monde. Je trouve ça bien.

Profitons encore quelque temps d'avoir Kylian Mbappé dans notre championnat et de le voir jouer tous les trois jours. Il va progresser, je vous le garantis. Il faut lui souhaiter le meilleur en termes de santé physique. Il va faire quelque temps encore à Paris, après, il va partir jouer dans les plus grands clubs européens. Il va gagner beaucoup de trophées. Je ne parle même pas d'argent que. Mais je pense qu'il va devenir, même s'il l'est peut-être, il va devenir le meilleur joueur au monde.

Je l'ai vu la première fois, il jouait en Gambardella, il faisait des différences énormes. Mais j'ai eu la chance de jouer avec des très grands joueurs. Ils ont des qualités que peu de personnes n'ont. Il me fait penser sincèrement à Ronaldo, le Brésilien. Parce qu'on dirait que c'est quelque chose d'inné. Il va falloir qu'il soit costaud, mais surtout qu'il ait confiance dans son football.

Sur l'équipe de France : "La France est le favori numéro un au Qatar"

Nous devons tous avoir un avis positif sur l'équipe de France. Ce n'était pas le cas à notre époque, il y avait quelques avis qui n'étaient pas très favorables. Mais eux, ils sont déjà champions du monde en titre donc ils ont à supporter cette pression-là et supporter la pression d'être favori numéro un parce que tout le monde vous dira que l'équipe de France est le favori numéro un pour la Coupe du monde au Qatar dans six mois. C'est la vérité. Il y a d'autres équipes nationales qui sont très fortes, on les connaît. L'Espagne, la Belgique, l'Angleterre, le Brésil, l'Argentine. On sait très bien que ce sont des nations qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Mais tout le monde est unanime pour citer une équipe qui a le potentiel et qui est championne du monde en titre, c'est la France.