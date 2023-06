EXCLU EUROPE 1 - JO Paris 2024 : Didier Deschamps espère une «équipe de France la plus compétitive possible»

Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud... Les meilleurs joueurs français participeront-ils aux Jeux olympiques de Paris 2024 ? C'est en tout cas ce qu'espèrent de nombreux fans de l'équipe de France pour le tournoi de football masculin, où les Bleus auront une chance de médaille d'or à saisir. Pour rappel, la sélection nationale appelée pour les Jeux doit être composée de joueurs âgés de moins de 23 ans. Pour la France, elle est dirigée par le sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll, qui pourra toutefois appeler jusqu'à trois joueurs plus âgés.

C'est pourquoi la liste qui sera dévoilée pour Paris 2024 sera forcément différente de celle de Didier Deschamps, qui prépare les deux prochains matches des Bleus face à Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin) dans le cadre des éliminatoire de l'Euro 2024. Interrogé dans Europe 1 Sport, le sélectionneur estime que "l'objectif est d'avoir l'équipe de France la plus compétitive pour ces JO parce qu'ils sont en France, et parce que ça n'a pas été le cas sur les derniers Jeux (à Tokyo). Ça y va de l'intérêt supérieur de la nation", avance-t-il au micro de Jacques Vendroux et de Cyrille de La Morinerie.

"Le décideur, ce n'est pas moi, c'est l'employeur des joueurs"

Mais Didier Deschamps met en garde : ce n'est pas lui qui décide, ni les instances du foot français. "Il y a le désir et la volonté des joueurs, mais le décideur, ce n'est pas moi, et je ne pense pas que ce soit le président de la Fédération, c'est l'employeur", explique le tacticien, qui se demande si les clubs accepteront de libérer les joueurs concernés. "J'espère qu'il y aura la meilleure équipe possible, mais ça ne fait pas partie des dates Fifa, et les clubs ne sont pas censés pouvoir libérer les joueurs pour différentes raisons."

Le sélectionneur s'interroge aussi sur ces joueurs internationaux qui disputeront peut-être l'Euro 2024 avec les Bleus. Une compétition qui se déroulera peu avant les Jeux, du 14 juin au 14 juillet, et où il est difficile de voir le tacticien se passer de ses meilleurs éléments, et notamment Kylian Mbappé. "L'objectif, c'est d'avoir la meilleure équipe (pour les JO), mais sans avoir les réponses aujourd'hui parce qu'on n'a pas tous les éléments", convient Didier Deschamps. Kylian Mbappé a en tout cas affiché à plusieurs reprises son "rêve" de prendre part à la compétition. Pour cela, il devra être retenu parmi les trois joueurs âgés de plus de 23 ans, et avoir l'accord de son club...