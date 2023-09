Le jour où l’équipe de France de rugby est allée s’entraîner… en prison

Il ne fait aucun doute que chaque Coupe du Monde a son lot de sueur, de préparation physique, d’efforts intenses et de sacrifices pour les joueurs. Mais l’entraînement des Bleus en 1995 est… unique en son genre. A leur arrivée en Afrique du Sud, ce ne sont pas des centres de préparation à la pointe de la technologie qui attendent les joueurs, raconte Abdelatif Benazzi dans " Les Géants du rugby ", un podcast original produit par Europe 1 Studio.

Leur espace d’entraînement : le terrain d’un centre pénitencier dans la banlieue de Pretoria. Leurs partenaires de jeu : l’équipe de rugby des geôliers de la prison, des sportifs amateurs " monstrueux ". Et pourtant : " monstrueux ", c’est ainsi que le commun des mortels décrirait Abdelatif Benazzi, le meilleur troisième ligne de la compétition, avec son mètre 97 et ses 120 kg ! Mais voilà, face à lui à l’entraînement, il y a des joueurs avec " une mâchoire de 4m2 et des épaules énormes ". Des partenaires qui préfèrent largement aller au contact que faire des passes…

La mutinerie des Bleus face à la préparation commando

La préparation est dure, et pour dénoncer son côté " commando ", certains trois-quarts français vont jusqu’à se raser le crâne. Vu comme ça, le XV de France de 1995 semble davantage prêt à tourner un remake de Prison Break qu’à vivre la compétition la plus marquante de son parcours. Et comme la coupe militaire ne suffit pas, les Bleus se rassemblent et montent un " syndicat " pour porter une seule et unique revendication : celle de pouvoir aller boire un coup en ville, de pouvoir découvrir la vie nocturne qu’offre la capitale sud-africaine. Une troisième mi-temps vitale pour les Bleus.

L’entraîneur, Pierre Berbizier, cède à leurs demandes, mais non sans les prévenir : il attend ses joueurs au tournant et ne laissera rien passer. Alors, déception ou contrat rempli pour le XV de France ? Abdelatif Benazzi nous emmène dans les coulisses de cette Coupe du Monde 1995 dans " Les Géants du rugby ", un podcast Europe 1 Studio.