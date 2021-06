Euro : que se sont dit Cristiano Ronaldo et Karim Benzema après Portugal-France ?

Les retrouvailles étaient attendues pour ce dernier choc de groupes de l'Euro 2020, et elles n'ont pas déçu. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont inscrit tous les deux un doublé mercredi soir lors de Portugal-France (2-2), trois ans après leur dernière apparition commune sur un terrain de football. C'était au Real Madrid en 2018, alors que les deux hommes remportaient une troisième Ligue des Champions consécutive. La star portugaise décidait de partir pour un nouveau défi, à la Juventus Turin. Les deux attaquants se sont donc recroisés mercredi soir et ont saisi cette occasion pour discuter ensemble, comme n'ont pas manqué de le montrer les caméras de télévision.

"Ça fait plaisir de le revoir"

Bien sûr, les deux attaquants ne vont sans doute pas dévoiler toute leur conversation. Mais le Français Karim Benzema, grand revenant en équipe de France, a évoqué en conférence de presse d'après-match une partie de ce qu'ils se sont dit après le coup de sifflet final. "On a échangé, on s'est souhaité bonne chance pour la suite en club et en sélection et surtout continuer à prendre du plaisir sur le terrain, et continuer à faire la différence", a détaillé le numéro 19 des Bleus. "Ça fait plaisir de le revoir, de toute façon le bout de chemin qu'on a fait ensemble...", s'est souvenu l'attaquant madrilène.

"CR7" et "KB9" ont partagé neuf saisons au Real Madrid entre 2009 et 2018, glanant au passage quatre Ligue des Champions et deux fois le championnat espagnol. Les deux hommes ont toujours dit s'apprécier et se respecter. Ils ont échangé leur maillot à la fin de Portugal-France, comme un symbole. Si les deux sélections continuent d'avancer dans la compétition, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema se retrouveraient en demi-finales de l'Euro le 6 juillet prochain.