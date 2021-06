Euro : pays de Galles-Danemark, un huitième équilibré et indécis

Les Gallois et les Danois ouvrent la phase finale de l’Euro, samedi à 18h à Amsterdam pour le premier huitième de finale de la compétition. Le pays de Galles, toujours guidé par sa star Gareth Bale, espère rééditer son formidable parcours d’il y a cinq ans, où il avait atteint les demi-finales avant d’être éliminé par le Portugal, futur vainqueur. Le Danemark, de son côté, a fait preuve d’une exceptionnelle capacité de résilience en se qualifiant malgré l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen lors du premier match contre la Finlande. Europe 1 vous présente ce huitième de finale particulièrement indécis.

L’exemple à suivre : les Gallois veulent refaire le coup de 2016

Le pays de Galles avait réalisé le meilleur parcours de son histoire internationale à l’Euro 2016, en atteignant les demi-finales après avoir éliminé la Belgique en quarts de finale. Un exploit majuscule que la petite nation britannique espère rééditer cette année, même si l’équipe a été profondément renouvelée. Des héros de 2016, il ne reste que huit rescapés, dont la star Gareth Bale. Mais l’attaquant du Real Madrid (il était prêté à Tottenham) n’a plus marqué en sélection depuis près de deux ans. L’autre star de l’équipe, Aaron Ramsey, a lui trouvé la faille lors de la victoire contre la Turquie (2-0), au premier tour de l’Euro.

Les Gallois, qui ont terminé deuxièmes du groupe A, ont également fait nul en ouverture contre la Suisse (1-1) et ont perdu lors du dernier match contre l’Italie (1-0). Leur recette reste toujours la même : une grosse solidité défensive, du courage et une capacité à mener des contres, notamment avec la vitesse de Gareth Bale. Mais les "Dragons" ont toujours autant de mal à faire le jeu et restent limités en attaque. Aux Danois d’en profiter et, surtout, de se montrer réalistes.

L'équipe qu’il est impossible de ne pas aimer : le Danemark, du jeu et du caractère

Le Danemark revient de très loin. Le premier match des Danois a été marqué par l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen, contre la Finlande. Après une longue interruption, la rencontre avait repris et s’était terminé sur une victoire de la Finlande (1-0). Malgré ce drame, les Danois ont ensuite réalisé une immense prestation contre la Belgique, dominant nettement les "Diables rouges" en première période. Mais ils s’étaient finalement inclinés 2-1, après l’entrée en jeu de Kevin de Bruyne. Avec deux défaites, il fallait alors un miracle aux Danois pour se qualifier.

Et c’est ce qui s’est produit : portés par un public de Copenhague en fusion, ils ont écrasé la Russie 4-1 et ont profité de la défaite de la Finlande contre la Belgique (2-0) pour terminer deuxièmes de leur poule. Surtout, les Danois ont enchanté les fans de foot par leur jeu constamment porté vers l’avant, un pressing étouffant et des buts magnifiques. Assurément l’une des équipes les plus jouissives à voir jouer dans cet Euro.

Le joueur : Christian Eriksen, toujours présent dans les cœurs et les esprits

Le Danemark est également porté par un formidable élan de ses supporters depuis le drame qui est arrivé à Christian Eriksen. Le milieu offensif de l’Inter Milan, grande star de sa sélection, est indemne et a été opéré (on lui a placé un défibrillateur cardiaque). Mais ses coéquipiers voudront lui rendre hommage en allant le plus loin possible, et pourquoi pas répéter le fol exploit de l’Euro 1992, quand le Danemark avait remporté la compétition à la surprise générale. Avant de penser à un tel triomphe, il leur faudra déjà écarter les Gallois.