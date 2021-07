Euro : "L’Espagne a fait un superbe parcours, elle sort la tête haute"

ANALYSE

En foot, ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. L’Espagne en a fait l’amère expérience mardi soir, en se faisant éliminer aux tirs au but par l’Italie en demi-finales de l’Euro (1-1 a.p., 4 t.a.b à 2). La Roja a en effet réalisé une belle prestation, faisant considérablement souffrir les Italiens et se procurant de nombreuses occasions. Malgré cette défaite, la sélection espagnole a su reconquérir le cœur de ses supporters avec ce parcours inattendu.

"Malgré cette élimination, il y a eu un superbe parcours. Personne n’imaginait cette équipe d’Espagne arriver en demi-finale. Elle sort la tête haute, c’est le titre du journal As", a assuré Henry de Laguérie, correspondant d’Europe 1 en Espagne, dans le débrief de la rencontre.

"Luis Enrique a confirmé qu’il pouvait être un grand sélectionneur"

Le sentiment qui prédomine de l’autre côté des Pyrénées est donc la fierté d’être revenu au premier plan, après des années d’échecs et de déceptions. "Beaucoup d’anciens joueurs ont réagi, comme Gérard Piqué qui a dit que les Espagnols peuvent être très fiers, et Cesc Fabregas a assuré que la Roja reviendra à la charge dans 18 mois (pour la Coupe du monde au Qatar)", poursuit notre consultant. "Clairement, Luis Enrique a confirmé qu’il pouvait être un grand sélectionneur de l’Espagne. Il a constitué une équipe qui pourra peut-être aller plus loin au Qatar."

Avec cette demi-finale, "l’Espagne se réconcilie avec sa sélection." "Ça a été compliqué pour les supporters du Real Madrid dans ce pays où le Real est plus important que la sélection (aucun joueur du Real n’a été convoqué par Luis Enrique pour cet Euro, ndlr)", note Henry de Laguérie. Même l'attaquant Alvaro Morata, qui a manqué son tir au but, reste épargné dans les commentaires d’après-match. "Je vois beaucoup de messages de journalistes très critiques habituellement qui souhaitent du courage à Alvaro Morata. Je ne pense pas qu’il sera la tête de Turc, il a quand même marqué le but égalisateur (à la 80e, ndlr)", rappelle notre correspondant.