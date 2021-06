Euro : la pression monte au sein de la communauté portugaise avant Portugal-France

REPORTAGE

Du vert, du rouge, de la faïence traditionnelle sur les murs... Dans ce restaurant portugais du 15e arrondissement de Paris, les couleurs de ce pays de la péninsule Ibérique sont très présentes. Elles le seront encore plus ce mercredi soir lorsque les supporters de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se réuniront dans l'établissement pour regarder le dernier match de poule de leur équipe face à la France (poule F, 21 heures à Budapest). Et plus les heures passent, plus l'effervescence croît pour la communauté portugaise vivant en France.

"Mon cœur balance"

Le scénario de ce soir, Martin José, le gérant campé derrière son comptoir, le connaît déjà : "Tous les jeunes portugais viennent habillés avec leur maillot et les drapeaux." Lui soutiendra sans hésiter les tenants du titre portugais. Son maillot rouge "est prêt, propre" et sera bientôt "en plein match", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Habitué des lieux, Joachim a déjà sa place attitrée pour ce soir. Mais le retraité est beaucoup plus tiraillé. "J'ai 19 ans de Portugal et 52 ans de France... Donc mon cœur balance", confie-t-il. Fille du patron, Karine n'est pas à son premier soir de match. Depuis son enfance, elle baigne dans les matchs du Portugal. Et la victoire à l'Euro 2016 reste la rencontre la mieux gravée dans sa mémoire. "On a fait la fête, on a mis la musique à fond, on s'est éclatés", se souvient-elle. "On était fiers."

"Le Portugal peut encore une fois gagner"

Malgré la lourde défaite de son équipe lors de sa dernière sortie face à l'Allemagne (4-2), "le Portugal peut encore une fois gagner" la compétition, estime-t-elle. "Je croise les doigts, j'espère et je garde en tête qu'ils vont gagner."