Football féminin : l'équipe de France débute son Euro en écrasant l'Italie

Il n'y a pas vraiment eu match ce dimanche soir à Rotherham, dans le nord-est de l'Angleterre. Outrageusement supérieures, les joueuses de l'équipe de France ont écrasé l'Italie (5-1) pour leur entrée en lice à l'Euro féminin. Un succès qui s'est dessiné dès la première mi-temps, à l'issue de laquelle les joueuses de Corinne Diacre menaient déjà 5-0. La joueuse du PSG, Grace Geyoro, s'est illustrée en inscrivant un triplé.

L'étiquette de favorites n'a pas semblé trop lourde à porter pour les Françaises, parties pied au plancher face à des Italiennes submergées par les vagues d'attaques venues de la droite, de la gauche et du centre. Malgré un gros frisson d'entrée causé par un face-à-face entre Barbara Bonansea et Pauline Peyraud-Magnin, remportée par la gardienne bleue, les joueuses de Corinne Diacre ont très vite enclenché le mode rouleau compresseur.

Premier triplé international pour Geyoro

Après un petit quart d'heure, Grace Geyoro (9e) et Marie-Antoinette Katoto (12e) avaient déjà donné une avance confortable aux Bleues. La fin du premier acte est un cauchemar pour les Italiennes qui encaissent 3 buts en 7 minutes par l'intermédiaire de Cascarino d'abord (38e) puis de Geyoro (40e, 45e). Cette dernière en a profité pour inscrire son premier triplé sous le maillot tricolore.

Les Françaises ont, en revanche, levé le pied en seconde période et concédé un but évitable de l'entrante Martina Piemonte (76e). Pas de quoi contester la supériorité des Bleues qui prennent la tête du groupe D devant l'Islande et la Belgique. Ces mêmes Belges que les tricolores retrouveront jeudi soir (21h) pour leur deuxième match.