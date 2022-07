Euro féminin : entrée en lice des Bleues ce dimanche soir

Elles devraient jouer dans des conditions bien plus apaisées. Les footballeuses françaises entrent en lice à l'Euro de football. Ça y est, l'aventure de l'équipe de France féminine au championnat d'Europe de football commence ce dimanche soir. Elles affronteront l'Italie. Une première rencontre qui doit confirmer ce que les Bleues nous montrent depuis plus d'un an. L'équipe de France espère surtout apporter le grand premier trophée à la vitrine de l'équipe féminine.

Une équipe très prometteuse

Dans le monde du football, cette équipe de France est presque une anomalie. Sur la scène internationale, les Bleues ont souvent été en dessous de leurs propres attentes et c'est même un plafond de verre qui se dresse devant elles. Car lors de leurs cinq dernières compétitions majeures, les Françaises n'ont jamais dépassé les quarts de finale.

"Je ne pense pas qu'on soit favoris. Pour l'instant, ça me semble quasiment impossible de définir qui sera champion d'Europe", souligne la sélectionneuse Corinne Diacre qui ne veut pas parler de favoris, malgré l'ambition d'aller chercher le titre. Quant aux autres équipes, elle voit beaucoup de favoris. "L'Angleterre déjà le pays hôte, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, la Norvège..."

Sauf que la France, elle, reste sur quatorze victoires de rang et 62 buts marqués, avec une équipe très renouvelée depuis le dernier Mondial. Une génération emmenée et incarnée par sa nouvelle star Marie-Antoinette Katoto qui marche sur les traces de son confrère Kylian MBappé. La France fait partie des favoris, qu'elle le veuille ou non, et elle aura à cœur de le montrer pour son entrée ce soir face à l'Italie.