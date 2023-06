Euro Espoirs : les Bleuets «avaient à cœur de gagner» pour Nahel

Les joueurs de l'équipe de France espoirs, qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro de football en Géorgie et en Roumanie, "avaient à cœur de gagner" face à la Suisse pour soutenir la famille de Nahel, tué mardi par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier. C'est d'abord Rayan Cherki, nommé homme du match lors de la dernière rencontre de groupe des Bleuets face à la Suisse mardi (4-1) qui a tenu a débuter la conférence de presse mercredi par un message de soutien : "J'ai une pensée pour la famille de Nahel. Tout le monde sait ce qu'il s'est passé et on a aussi souhaité gagner ce match pour lui et ses proches."

"C'est un jeune comme nous"

Le lendemain, ses coéquipiers Amine Gouiri et Loïc Badé ont abondé dans son sens. "C'est un jeune comme nous", a expliqué Gouiri. "Ça aurait pu être quelqu'un de notre famille, c'est pour cela que ça nous a touchés et qu'on a voulu avoir une pensée pour sa famille. On avait à cœur de gagner pour lui rendre hommage", a poursuivi l'attaquant du Stade rennais.

"On est particulièrement touché par cet évènement", a également pensé Loïc Badé, le défenseur central des Bleuets qui évolue au Séville FC. "Beaucoup d'entre nous venons d'Ile-de-France. Nanterre, ce n'est pas loin de chez beaucoup de joueurs, on va aussi essayer d'aller le plus loin possible (dans le tournoi) pour cette famille." La France disputera son quart de finale dimanche face à l'Ukraine (21 heures). Un match à suivre dans Europe 1 Sport.