Euro : éliminé par la Belgique, le Portugal de Cristiano Ronaldo sort la tête haute

C'était un choc digne d'une finale, dès les huitièmes de l'Euro 2020. La Belgique l'a finalement emporté sur le Portugal dimanche soir à Séville (1-0) et se qualifie pour les quarts de la compétition. Fin de parcours précoce donc pour la Seleção de Cristiano Ronaldo, tenant du titre, qui doit abandonner sa couronne après son premier match à élimination directe dans le tournoi. Un résultat décevant, mais l'attaquant star de la sélection portugaise a voulu souligner lundi la belle aventure de son équipe dans le tournoi.

"Donner beaucoup de joie aux Portugais"

"Nous n'avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous quittons la compétition plus tôt que prévu", a réagi le quintuple Ballon d'or. "Mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout fait pour conserver le titre de champions d'Europe et ce groupe a prouvé qu'il pouvait encore donner beaucoup de joies aux Portugais", a-t-il poursuivi.

"Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections qui restent en lice. En ce qui nous concerne, nous reviendrons plus forts", a conclu l'attaquant vedette de la Seleçao et de la Juventus Turin, qui a égalé à 36 ans le record de buts en sélection (109) de l'Iranien Ali Daei lors de cet Euro. L'attaquant vedette du Portugal a peut-être disputé son dernier match dans un championnat d'Europe.

Un résultat "injuste" pour Fernando Santos

Le sélectionneur portugais Fernando Santos regrette quant à lui cette nouvelle élimination en huitième de finale, après une pareille déconvenue au Mondial 2018. "C'est un résultat injuste, mais c'est le football. Tout le monde est triste, je suis triste, les gens au Portugal sont tristes. Certains joueurs pleuraient dans le vestiaire, ça arrive dans ce genre de situations. Je me sens frustré, mais on doit tous être fiers de ces joueurs, parce qu'ils ont tout donné. Ils ont tout fait pour gagner. Les joueurs sont très frustrés, mais les Portugais peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait aujourd'hui", a réagi le tacticien en conférence de presse d'après-match.

Fernando Santos a aussi eu un mot particulier pour son attaquant Cristiano Ronaldo, toujours meilleur buteur de la compétition avec cinq buts. "Il a beaucoup travaillé, il n'a pas marqué (lors de Belgique-Portugal, ndlr), mais il a fait tout le reste. Il a été un vrai capitaine. Il a tout donné, il a essayé de changer le cours du match, de remonter, mais ça ne l'a pas fait. Je ne crois pas qu'il y ait un problème avec Ronaldo", a tenu à préciser le sélectionneur.