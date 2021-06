Euro : ce qu’il faut retenir de la victoire au forceps de la Belgique face au Portugal

C’était un match aux allures de combat de boxe, tendu et où il fallait être solide pour encaisser les coups. Et à la fin, c’est la Belgique qui en est sortie vivante, en éliminant le Portugal de Cristiano Ronaldo après un huitième de finale de l’Euro âprement disputé (1-0), dimanche soir à Séville. Les Diables rouges, extrêmement réalistes à défaut de briller dans le jeu, s’en sont remis à une frappe flottante de Thorgan Hazard en fin de première période (42e) pour composter leur ticket pour les quarts de finale, où ils rencontreront l’Italie.

Les Portugais, champions d’Europe en titre, ont pourtant tout donné pour égaliser en fin de match, enchaînant les assauts dans la surface belge. Mais le poteau a repoussé un tir de Raphaël Guerreiro (83e) et la défense des Diables rouges à résister pour tenir une victoire ô combien difficile.

Le geste du match : l’inspiration de Thorgan Hazard

Il n’aura suffi que d’une occasion, ou presque, aux Belges pour se qualifier. Alors que les Diables rouges se heurtaient à une défense portugaise bien en place, Thorgan Hazard a débloqué la rencontre d’une frappe puissante et flottante aux 20 mètres, légèrement excentré à gauche, qui a pris à défaut Rui Patricio en fin de première période (42e). Le petit frère d’Eden est alors tombé dans les bras de son aîné, célébrant son huitième but en sélection. L’espace d’une soirée, c’est bien l’ailier du Borussia Dortmund qui a pris la lumière aux dépens de la star du Real Madrid.

[⚽️ VIDÉO BUT] #BELPOR

⚡⚡ La foudre jaillit du pied de Thorgan Hazard !

Un missile surpuissant de l’extérieur du pied pour tromper Rui Patricio !https://t.co/TnjRssv44z — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2021

Les regrets portugais : de nombreux assauts et le poteau de Guerreiro

Si les Belges ont été diaboliquement réalistes, les Portugais pourront eux regretter leurs nombreuses occasions ratées. C’est déjà eux qui s’étaient procurés la première opportunité du match, sur un coup franc frappé lourdement par Cristiano Ronaldo mais bien repoussé par Thibaut Courtois (25e). Malgré l’ouverture du score belge, les champions d’Europe ont appuyé sur l’accélérateur et ont investi le camp adverse au retour des vestiaires. Une frappe en pivot de Diogo Jota, après un festival de CR7, est passée au-dessus, puis la tête puissante de Ruben Dias a été dégagée avec autorité par Courtois (58e et 82e).

Ils ont surtout eu deux énormes occasions en fin de match, avec une volée de Raphaël Guerreiro repoussée par le poteau après un mauvais dégagement de la défense belge (83e). Puis Courtois, décisif, s’est interposé par deux fois face à André Silva (89e). C’est donc déjà fini pour Cristiano Ronaldo qui n’aura pas pu, cette fois, éviter l’élimination de son équipe.

L’enseignement : ces Belges savent aussi gagner sans bien jouer

Si les Portugais peuvent nourrir des regrets, les Belges s’en sortent bien. Les Diables rouges, qui claironnent depuis plusieurs années leur amour du beau jeu et ne cessent de critiquer celui de l’équipe de France, ont cette fois gagné grâce à un réalisme redoutable et une défense capable de tenir le score… à la manière des Bleus. Car hormis le but de Thorgan Hazard, les Belges n’ont eu aucune grosse occasion et les stars comme Romelu Lukaku n’ont pas brillé. Kevin de Bruyne et Eden Hazard ont eux été contraints de sortir sur blessure en seconde période, respectivement touchés à la cheville et à la cuisse.

Désormais capables de souffrir et de plier sans rompre, les Belges s’affirment en tout cas comme de très sérieux candidats au titre. Mais avant de penser à la victoire finale, ils auront un nouveau test à passer, vendredi à Munich, face à l’Italie en quarts de finale.