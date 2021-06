Euro : des supporters français se retrouvent à Bucarest au lieu de... Budapest

Des milliers de supporters des Bleus ont envahi les rues de Budapest depuis plusieurs jours. La capitale hongroise accueille en effet deux rencontres du premier tour de l'équipe de France à l'Euro : contre la Hongrie, samedi dernier (1-1), et contre le Portugal mercredi soir. Sauf que six collègues de travail ont confondu Budapest avec... Bucarest. L'histoire, savoureuse, a été racontée par le quotidien roumain Jurnalul. Ces six fans des Bleus, qui voulaient assister à Hongrie-France, se sont en effet retrouvés à plus de 800 kilomètres de là, après avoir confondu les deux villes.

"C’est la première fois que nous nous rendons dans cette partie de l’Europe. Et, pour être honnête, pour moi, jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait aucune différence entre Bucarest et Budapest. Il faut qu'on en apprenne plus sur l'Europe", a raconté un de ces infortunés supporters, selon des propos traduits par Courrier International.

Un match des Bleus à Bucarest... s'ils terminent premiers

Les six collègues, des informaticiens, ont également expliqué avoir suivi des supporters ukrainiens à l'aéroport. Sauf qu'ils pensaient qu'il s'agissait de fans... hongrois. "Nous n’avons pas pensé une seule minute qu’ils étaient ukrainiens, nous ne connaissons ni l’ukrainien ni le hongrois. Du coup, on les a suivis et on s’est retrouvés là, dans le centre de Bucarest", a poursuivi l'un des supporters.

Dans leur malheur, ils pourraient cependant avoir un peu de chance. Si l'équipe de France termine première de son groupe, elle jouera son huitième de finale à... Bucarest. Les six amis ont donc décidé de rester dans la capitale roumaine, en espérant pouvoir enfin voir un match des Bleus.