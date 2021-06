Euro : avant la rencontre face au Portugal, les supporters français ont investi Budapest

Alors que la France est déjà assurée de jouer les huitièmes de finale de l'Euro, reste un match crucial ce mercredi soir face au Portugal pour arracher une première place. Car si les Bleus terminent en tête de leur poule, ils pourraient bel et bien jouer contre la Suisse au tour suivant. Et au contraire, si les hommes de Deschamps finissent deuxièmes, c'est l'Angleterre que ces derniers pourraient se voir affronter. Une tout autre histoire. Alors pour les encourager et donner de la voix, les supporters français se sont déplacés à Budapest. Ils sont en effet plus de 7500 à être arrivés dans la capitale hongroise.

"Ne pas repartir sans une victoire"

L'ambiance était chaleureuse mardi soir sur les terrasses de Budapest. Dans ce bar situé non loin de l'imposante basilique Saint-Etienne, une cinquantaine de supporters debout ont chanté à tue-tête devant des Hongrois amusés. Et comme les Bleus sont qualifiés, ces fans venus de Lille espèrent que Karim Benzema en profitera pour enfin marquer un but. "Il faut qu'il mette le premier, après ça va aller tout seul", assure l'un d'eux. "Il a besoin de ce petit but et après il va dérouler. Je pense qu'on va aller jusqu'en finale. Et on a besoin de Giroud en cours de match", estime un autre.

France-Portugal, c'est surtout un énorme choc face à la superstar Cristiano Ronaldo. Mais Jonatan et Anthony sont très confiants. "Kimpembe à chaque fois qu'il a joué contre lui, il l'a complètement muselé. Donc on espère que ça continue comme ça et qu'il ne marque pas contre nous", explique le premier. "Franchement, je suis confiant et je ne veux pas repartir de Budapest sans une victoire", assure le second.

Les supporters français, qui sont encore plus nombreux que lors du match face à la Hongrie, ont prévu d'arriver au stade en cortège. Ils promettent de faire du bruit et de faire résonner la nouvelle chanson à la mode à la gloire d'un certain N'Golo Kanté.