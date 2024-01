Euro de handball : après un nul imprévu face à la Suisse, les Bleus condamnés à battre les Allemands

L'Allemagne, hôte de l'Euro de handball, s'est qualifiée pour le tour principal en dominant la Macédoine du Nord (34-25) dimanche à Berlin, comme la Hongrie, victorieuse de la Serbie (28-27). Après une entrée en matière réussie, la France a été accrochée ce week-end par la modeste Suisse (26-26). Un faux pas qui place déjà les Bleus dos au mur avant d’affronter le pays hôte ce mardi soir.

Une rencontre décisive

C'est un premier joker que les Bleus ont grillé dimanche. Apathiques en défense, maladroits devant le but, les Français ont même laissé une balle de match aux helvètes, ratée heureusement. Il va falloir sérieusement élever le niveau de jeu ce soir comme le reconnaît le sélectionneur Guillaume Gille chez nos confrères de BeIN Sports. "On a clairement eu des performances individuelles qui ont été un peu moyennes sur certains secteurs de jeu. Pour être performant face aux Allemands, ici, on aura besoin d'une copie beaucoup plus aboutie", lance-t-il.

"On est encore dans le coup"

Des Allemands impressionnants depuis le début de la compétition. Portés par leur public, avec plus de 50.000 spectateurs à Düsseldorf en ouverture, un record pour un match de handball. Ils avaient éparpillé ces mêmes Suisses 27 à 14, pas de quoi pour autant effrayer le gaucher Dika Mem. "La compétition n'est pas terminée. On est encore dans le coup. Le focus est sur l'Allemagne. On va jouer face à une superbe équipe qui joue à domicile, mais on a l'habitude de jouer ce genre de match et on va tout donner", affirme-t-il.

Une victoire ce mardi soir simplifierait grandement la vie des Bleus : pas de calcul d'apothicaire et une qualification assurée pour le tour principal de cet Euro 2024.