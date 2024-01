Championnat d'Europe de handball : les Bleus ouvrent le bal face à la Macédoine du Nord

Quand l'Allemagne, berceau du handball, organise un championnat d'Europe masculin, elle fait les choses en grand. Le stade de football de Düsseldorf a été transformé pour cette soirée d'ouverture ce mercredi en gigantesque salle de handball, avec le parquet installé au centre du terrain. Le France ouvre ainsi le bal face à la Macédoine du Nord. Match prévu à 18h.

>> LIRE AUSSI - Mondial de handball : de nombreux supporters à Roissy pour accueillir les Bleues au lendemain de leur sacre

10 ans sans titre européen

De quoi mettre l'eau à la bouche de la star des Bleus : Nikola Karabatic. "Premier match devant 50.000 personnes, ça va être incroyable et le fait de jouer cet Euro en Allemagne, dans le pays qui a la plus grande culture handball au monde, c'est un vrai bonheur", a-t-il déclaré auprès d'Europe 1. Un bonheur qu'il savoure d'autant plus qu'à bientôt 40 ans, Nikola Karabatic dispute sa dernière saison à l'international avec, en point d'orgue, les JO à Paris cet été. Dans ce tour préliminaire du championnat d'Europe, trois adversaires attendent les Bleus.

Il s'agit de la modeste Macédoine du Nord ce soir à Düsseldorf, la Suisse dimanche à Berlin et mardi prochain, toujours à Berlin, ils iront défier la mannschaft dans une ambiance qui s'annonce déjà bouillante. Le tour principal et les phases finales sont prévus à Cologne. Champions olympiques en titre et vice-champions du monde l'an dernier, les Bleus n'ont plus remporté de titre européen depuis 10 ans, une éternité pour eux.