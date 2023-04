Euro 2028 : le Royaume-Uni et l'Irlande déposent une candidature commune et feront face à la Turquie

Trois dossiers de candidature à l'organisation des éditions 2028 et 2032 de l'Euro de football ont été transmis à l'UEFA, a annoncé l'instance mercredi, avec un duel confirmé pour 2028 entre la Turquie d'une part et une alliance entre le Royaume-Uni et l'Irlande d'autre part. Déjà annoncés en 2022, ces candidatures ont été confirmées par l'envoi des dossiers à la Confédération européenne.

La Turquie est également candidate pour l'Euro 2032, face à l'Italie, championne d'Europe en titre. Les hôtes de ces deux éditions seront désignés en octobre 2023 par un vote du comité exécutif de l'UEFA. L'Angleterre a déjà organisé l'Euro en 1996, tandis que l'Italie était l'hôte des éditions 1968 et 1980. La Turquie n'a jamais organisé l'événement.

La Russie mise sur le banc

La Russie, longtemps intéressée par l'organisation d'une de ces deux éditions, avait créé la surprise en déclarant son intérêt en mars 2022, quelques jours seulement après le début de l'invasion de l'Ukraine, sanctionnée par l'UEFA d'une exclusion des équipes russes de ses compétitions. Les dossiers de candidature russes avaient finalement été jugés irrecevables par l'UEFA, en mai 2022.