Euro 2024: l'Angleterre tenue en échec par le Danemark (1-1)

L'Angleterre a été tenue en échec par le Danemark (1-1) jeudi à Francfort et devra attendre le dernier match pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro-2024. Avec quatre points, l'Angleterre est en tête du groupe C devant le Danemark (2 points), la Slovénie (2 pts) et la Serbie (1 pt). Les Anglais joueront leur qualification contre la Slovénie lors de la troisième et dernière journée.

Lors du premier match, les "Three Lions" avaient assuré l'essentiel en battant la Serbie 1 à 0, grâce à un but de sa star Jude Bellingham de la tête. Ils avaient ensuite laissé filer le temps sans encaisser de but serbe. Le plan n'a cette fois pas fonctionné. Tout avait pourtant bien commencé. Comme face aux Serbes, les Anglais ont marqué dans la première demi-heure, par le serial-buteur Harry Kane cette fois. Sur son couloir droit, la mobylette Kyle Walker a profité d'une erreur de son vis-à-vis Kristiansen pour servir dans la surface l'attaquant du Bayern Munich, qui n'avait qu'à conclure avec sang-froid du plat du pied gauche (18e).

Une Angleterre au ralenti

Dominateurs en début de match, les Anglais ont été logiquement récompensés avec le 64e but en sélection de Kane. Car ils auraient déjà pu ouvrir le score lors d'une première alerte signée Phil Foden, déjà servi par Walker, mais dont la frappe s'est envolée (13e). Après le but en revanche, l'Angleterre a arrêté de jouer. Le Danemark s'en est remis à son métronome Christian Eriksen pour prendre le contrôle du ballon face aux anglais prostrés.

Une première tentative de l'attaquant de Wolfsburg Jonas Wind a été contrée (32e), mais deux minutes plus tard, les Rouge et Blanc ont égalisé. Et avec la manière. Profitant d'une perte de balle lunaire de Kane dans sa défense, Morten Hjulmand a chargé aux trente mètres une superbe frappe sèche. Flashé à 114 km/h, le ballon est entré avec l'aide du poteau. Belle référence au surnom de la sélection, les Dynamites danoises.

Hormis une frappe rasante sur le poteau de Foden (56e), les lions anglais ont peu rugi lors d'une seconde période faible en actions. Pour le Danemark, déjà dangereux avant la pause (44e), Pierre-Emile Højbjerg a de nouveau inquiété Jordan Pickford à la 73e minute, mais le gardien anglais était sur la trajectoire. Si elle veut tenir son rang de favori de la compétition, l'Angleterre devra montrer un nouveau visage mardi contre les Slovènes.