Euro-2024 : Didier Deschamps attend ce mercredi ses joueurs à Clairefontaine

L'équipe de France de football entame la grande aventure de l'Euro-2024 ce mercredi midi. Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui ont décalé leurs congés afin de disputer le championnat d'Europe de football, sont attendus ce mercredi à Clairefontaine dans les Yvelines. Après avoir pris possession de leur chambre dans le château, les internationaux déjeuneront avec Didier Deschamps. Au menu de ces premiers jours : sieste, récupération physique, VTT dans la forêt de Rambouillet et entraînement sur les superbes terrains du centre technique national.

"Il ne faut pas rater les débuts du stade, c’est important"

Deux joueurs seront particulièrement surveillés, Kingsley Coman (Bayern Munich), touché aux adducteurs en avril, et le gardien Mike Maignan (AC Milan), qui porte une attelle aux doigts. Après une saison harassante, il n’est pas question de brusquer les organismes, confirme le consultant football d'Europe 1 Alain Giresse : "C’est la première entrée en matière, on y va doucement, mais c’est important, il ne faut pas rater ses débuts."

Le programme concocté par Didier Deschamps et le préparateur physique Cyril Moine est léger, poursuit Alain Giresse. "Il faut nettoyer les têtes et régénérer le physique. Ce n’est pas la peine de les mettre sous pression, cela viendra suffisamment tôt. Mais n’oublions pas les joueurs qui sont partis en Australie avec leur club (AC Milan). Il y a une prise en charge pour remettre tout le monde à son meilleur niveau physique", indique-t-il.

Six joueurs manqueront à l'appel

Six joueurs manqueront à l’appel ce mercredi. Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et Aurélien Tchouameni (victime d’une fracture de fatigue du pied gauche au début du mois) disputent le 1er juin à Londres avec leur club du Real Madrid la finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Mike Maignan, Théo Hernandez et Olivier Giroud, sous contrat avec l'AC Milan, sont mobilisés pour un match amical avec leur club à Perth, en Australie.

Premier match des Bleus en Allemagne le 17 juin

Ces six joueurs "vont arriver le 3 juin, je ne vous cache pas qu'il y a peu de probabilités qu'ils soient concernés par le premier match" amical du 5 juin contre le Luxembourg, à Metz, a précisé Didier Deschamps. Après ce match, les Bleus reviendront dans leur centre de Clairefontaine et iront à Bordeaux affronter le Canada le 9 juin. L'équipe de France s'installera ensuite en Allemagne, dans son camp de base de Paderborn le 12 juin, cinq jours avant son premier match à l'Euro, le 17 juin contre l'Autriche.