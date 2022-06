Équipe de France : qui est Ibrahima Konaté, le jeune nouveau appelé par Didier Deschamps ?

Un grand colosse de 23 ans qui ne passe pas inaperçu. Didier Deschamps a appelé le défenseur Ibrahima Konaté pour remplacer numériquement Raphaël Varane, blessé. Le jeune joueur de Liverpool est doté d'un physique de gladiateur, 1m94 pour 84 kilos. Il est aussi souriant : c'est sans langue de bois qu'il a raconté comment il avait appris sa convocation en équipe de France. Il venait d'entamer ses vacances. "J'étais sur un bateau avec des amis en Grèce, je cherchais mon téléphone et comme par hasard, j'ai vu des appels manqués", relate-t-il en conférence de presse.

Le jeune footballeur continue : "Je décide de rappeler parce que je ne connaissais pas le numéro, et j'apprends la nouvelle. C'est vrai que j'étais un peu perdu, mais j'étais très heureux."

Du 11e arrondissement de Paris à Liverpool

Depuis ses débuts dans le 11e arrondissement de Paris, Ibrahima Konaté abat les barrières tel un bulldozer. Après Sochaux, il s'envole pour Leipzig, où il devient l'une des attractions du championnat allemand. L'été dernier, le club mythique de Liverpool le recrute pour jouer aux côtés du solide néerlandais Virgil van Dijk. Le Français, finaliste de la Ligue des champions, a pour modèle un certain Sergio Ramos, le défenseur iconique du Paris Saint-Germain.

"C'est vrai que quand il était au Real Madrid, avec tous les buts qu'il mettait et ce qu'il a apporté à l'équipe, c'est un leader positif. Ce sont ces choses-là qui m'inspirent aussi", précise Ibrahima Konaté. Qui espère fêter rapidement sa première sélection, et même participer à la prochaine Coupe du monde. Avant cela, les Bleus affrontent vendredi soir l'Autriche à Vienne, au stade Ernst-Happel, pour tenter de se racheter après une défaite et un nul en Ligue des nations.