Équipe de France : des cartons jaunes pénalisants pour la suite de l'Euro

Des faits de jeu qui ne sont pas passés inaperçus du côté des supporters français mercredi soir. Lors du match nul entre le Portugal et la France à Budapest (2-2), quatre joueurs français - Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe - ont reçu un carton jaune de la part de l'arbitre espagnol Antonio Miguel Mateu Lahoz. Une liste qui s'ajoute au défenseur Benjamin Pavard, sanctionné contre la Hongrie samedi dernier (1-1). Si les tricolores concernés récidivent lors du huitième de finale contre la Suisse à l'Euro 2020 lundi à Bucarest (21 heures), ils seraient suspendus pour le quart de finale (contre l'Espagne ou la Croatie). Des absences de marque que le sélectionneur Didier Deschamps aimerait bien évidemment éviter.

La défense française sous le coup d'une suspension

Parmi les joueurs français sanctionnés, les cas d'Antoine Griezmann et de Hugo Lloris sont particulièrement préoccupants. Le premier est le maître à jouer des Bleus, régulièrement décisif sur le front de l'attaque comme face à la Hongrie. Mais "Grizou" n'a pas accepté de s'être fait rappelé à l'ordre par l'arbitre mercredi soir sur un coup porté au Portugais Danilo Pereira (39e). Résultat : un carton jaune pour contestation qu'il aurait pu éviter. En revanche, le gardien de l'équipe de France s'en est bien sorti après avoir percuté le visage de Renato Sanches avec son coup de poing (27e). Bien qu'il ait concédé le penalty, et même s'il touche d'abord le ballon, Hugo Lloris aurait pu être exclu pour cette intervention non maîtrisée et dangereuse qui a obligé le milieu portugais à quitter ses partenaires à la mi-temps.

Toujours contre le Portugal, deux défenseurs tricolores ont également été avertis. Lucas Hernandez d'abord (36e), fautif à plusieurs reprises et que Didier Deschamps a remplacé pour ne pas risquer un deuxième carton jaune synonyme d'exclusion. Puis, le défenseur parisien Presnel Kimpembe, coupable d'un tacle trop vigoureux sur Cristiano Ronaldo (83e). Avec Benjamin Pavard, sanctionné contre la Hongrie, trois des quatre défenseurs français titulaires sont sous le coup d'une suspension pour le quart de finale. A noter que tous les avertissements sont annulés à partir de ce stade de la compétition.