EN DIRECT - Euro : un doublé de Benzema donne l'avantage aux Bleus !

L'équipe de France retrouve le Portugal ce mercredi soir à Budapest pour son dernier match de poule de l'Euro. Les vainqueurs de la dernière Coupe du monde tentent de battre les tenants du titre européen pour préserver leur première place du groupe F. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Français peuvent envoyer Cristiano Ronaldo et consorts au tapis dès le premier tour en cas de large victoire, un destin qui menace aussi l'Allemagne, hôte de la Hongrie dans une rencontre disputée également depuis 21 heures. Pour les Portugais et les Allemands, une victoire ou un nul permettrait de rester en course.

Les informations à retenir : La France mène face au Portugal grâce à un doublé de Benzema (2-1)

Une victoire et les Bleus sont assurés de terminer premiers de leur groupe

Une large déroute portugaise pourrait aboutir à l'élimination de cette sélection

Le doublé de Benzema donne l'avantage aux Bleus

Les Bleus ont pris l'avantage dès le début de la deuxième période sur un nouveau but de Benzema (47e). Lancé dans la profondeur par Paul Pogba, l'attaquant du Real Madrid est parti à la toute limite du hors-jeu et s'en est allé battre Rui Patricio grâce à l'aide du poteau. L'arbitre a d'abord annulé le but, avant de le valider après recours à la vidéo.

[ VIDEO] #EURO2020#PORFRA

LE DOUBLE DE BENZEMA !

Lancé en profondeur à la limite du hors-jeu par Pogba, Benzema glisse le ballon dans le but !https://t.co/cIZUN00fFg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2021

Un penalty de chaque côté

L'équipe de France a égalisé par l'intermédiaire de Karim Benzema sur penalty (45e+2) mercredi soir face au Portugal. C'est Kylian Mbappé qui a provoqué ce penalty - accordé plutôt généreusement - en s'écroulant dans la surface sur un appel. Jusqu'ici, les Bleus étaient menés depuis la 31e minute et un penalty transformé par la star portugaise Cristiano Ronaldo. La faute avait été commise par Hugo Lloris qui a heurté la tête du milieu de terrain Danilo Pereira sur une sortie du poing.

[ VIDEO] #EURO2020#PORFRA

CR7 sur penalty !

Lloris fracasse Danilo sur sa sortie et la capitaine portugais sanctionne les Bleus !https://t.co/GU0a3JSvTT — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2021

La France, malmenée samedi par la Hongrie (1-1), entend rester en tête du groupe pour bénéficier d'un tableau plus ouvert par la suite. La première place l'emmènerait à Bucarest le lundi 28 juin pour affronter l'Ukraine ou la Suisse. Si les Bleus concèdent le match nul face aux Portugais et que l'Allemagne s'impose contre la Hongrie mercredi, la France sera deuxième de la poule F. Dans ce cas, il n'y aura qu'une seule possibilité pour Karim Benzema et ses partenaires : ils rencontreront la nation première du groupe D, c’est-à-dire l’Angleterre à Londres, le 29 juin prochain.

Pire scénario pour les Bleus : en cas de défaite contre le Portugal et toujours si l'Allemagne s'impose, ils retrouveraient soit la Belgique (B) soit les Pays-Bas (C) dès dimanche.

Les compositions d'équipes

Jules Koundé (22 ans), jamais appelé chez les Bleus avant l'Euro, a été préféré au latéral droit habituel Benjamin Pavard pour affronter le Portugal. A gauche de la défense, Lucas Hernandez a retrouvé sa place de titulaire après l'intérim de Lucas Digne lors du dernier match face à la Hongrie. Adrien Rabiot est sorti du "onze" de départ au profit de Corentin Tolisso, placé sur le côté droit du duo formé par Paul Pogba et N'Golo Kanté. La ligne d'attaque reste inchangée avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema.

France : Lloris (cap.) - Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Pogba - Tolisso, Griezmann, Mbappé - Benzema.

Portugal : Patricio - N. Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Danilo Pereira, R. Sanches, Moutinho - B. Silva, Ronaldo (cap.), Jota.