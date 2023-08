Équipe de France de football : Didier Deschamps prépare sa rentrée des classes

Didier Deschamps annoncera ce jeudi après-midi à 14 heures au siège de la fédération sa liste pour les deux prochains matchs des Bleus. L’équipe de France affrontera le 7 septembre au parc des Princes l’Irlande dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Les joueurs français se déplaceront ensuite le 12 septembre à Dortmund, en Allemagne, dans le pays qui organisera le prochain Euro.

Mbappé de nouveau décisif et indispensable selon Alain Giresse

C’était la question que se posaient les fans de football : Kylian Mbappé sera-t-il appelé par Didier Deschamps en équipe de France après son été très agité à Paris ? L’attaquant parisien a été écarté plusieurs semaines de l’équipe première. La star n’a pas pris part au stage au Japon. Finalement, le 12 août dernier, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a été réintégré. Depuis, la super star a marqué 3 buts, un à Lorient et deux autres face à Lens.

Désormais, c'est la fin d'un faux suspens. Didier Deschamps va bien prononcer son nom ce jeudi lors de l’annonce de la liste. A nos confrères de L’Equipe, le sélectionneur avait déjà prévenu qu’il aurait, quoi qu’il arrive, appelé Kylian Mbappé dont il ne peut se passer en équipe de France.

Malgré ce bras de fer avec le club parisien et les éternelles questions autour de son avenir, Kylian Mbappé semble imperméable à la pression et reste indispensable en Bleu, confirme le consultant football d’Europe 1 Alain Giresse : "Les questions sur Kylian Mbappé, il y en a tous les jours, lui est habitué, ce n’est pas ça qui le déstabilise. Il retrouve l’équipe du PSG, il marque des buts, il est à nouveau décisif. D’ailleurs Didier Deschamps l’avait dit : 'Qu’il joue ou non, je le prendrai'. Désormais, il est de retour. Il n’y avait aucune inquiétude à avoir sur le sujet." L’attaquant parisien aura encore la possibilité de s’illustrer dès dimanche soir à Lyon pour la 4ème journée de Ligue 1.

L’attaque du PSG est aussi celle de l’équipe de France

Kylian Mbappé ne sera pas le seul parisien appelé ce jeudi par Didier Deschamps. Son coéquipier Ousmane Dembélé, fraichement arrivé dans la capitale, sera également de la partie. Le duo fait déjà des étincelles en Ligue 1 et devrait ravir encore les supporters de l’équipe de France. Ce duo des Bleus et du PSG pourrait très vite se transformer en trio. Randal Kolo Muani, 9 sélections et 1 but, vient d’entamer un bras de fer avec son club l’Eintracht Francfort. Le natif de Bondy comme Mbappé, a séché hier l’entrainement et se trouve actuellement à Paris pour négocier son contrat. Le club allemand fustige son attitude et ne le fera pas jouer le prochain match de coupe d'Europe prévu ce jeudi. Francfort va recevoir le Levski Sofia en barrages retour de la Ligue Europa Conférence. Randal Kolo Muani veut signer au PSG avant la fin du mercato qui se termine vendredi soir, à 23H59.

Une liste qui devrait être sans grande surprise assurer, estime le consultant Europe 1 Alain Giresse en cette rentrée. L’équipe de France a gagné ses quatre premiers matchs du groupe de qualification pour l’Euro (victoire 4-0 contre les Pays-Bas ; succès en Irlande 1 à 0 ; victoire au Portugal face à Gibraltar 3 à 0 et victoire contre la Grèce 1 à 0) et compte 12 points. Un succès face à l’Irlande devrait permettre aux Bleus de valider pratiquement leur billet pour l’Euro 2024.