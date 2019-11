100ème match de Didier Deschamps à la tête des Bleus : "c'est un chiffre qui représente beaucoup"

INTERVIEW

Victorieuse de la Moldavie jeudi dernier, l'équipe de France a assuré sa qualification pour l'Euro 2020. Dimanche soir à Tirana, il sera question d'assurer la première place du groupe. Outre l'aspect sportif, ce match en Albanie marquera la centième de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus se dit fier de "cette longévité au plus haut niveau".

Cent matches à la tête des Bleus en sept ans, c'est bien plus que Raymond Domenech, qui a coaché l'équipe de France durant soixante dix-neuf rencontres et c'est presque le double du père spirituel de Didier Deschamps, Aimé Jacquet qui n'en a dirigé que cinquante trois. Cela en dit long sur l'emprunte laissée par "DD".

103 sélections comme joueur, 100 matches comme sélectionneur

"C'est un chiffre qui représente beaucoup, surtout la longévité au plus haut niveau. J'étais très fier d'atteindre ce cap des cent sélections en tant que joueur, je suis peut-être même encore plus fier de franchir cette barre en tant que sélectionneur. C'est plus compliqué, ça passe par des bons résultats" sourit le sélectionneur auprès d'Europe 1.

En tant que sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a été quart de finaliste de la Coupe du monde 2014, finaliste à l'Euro 2016 et champion du monde en 2018. Le gardien de l'équipe de France Steve Mandanda ne manque pas non plus de faire l'éloge de son ancien entraîneur à l'Olympique de Marseille :"C'est un sélectionneur qui gagne, qui dure, qui est toujours positif. Il sait aussi inculquer 'la gagne', tout simplement."

