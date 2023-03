«C'est assez fou !» : vainqueure du gros globe de cristal, Julia Simon encore sur son «petit nuage»

Julia Simon réalise tout doucement. La biathlète française, vainqueur du gros globe de cristal de biathlon 2023 la semaine passée à Oslo en Norvège, succède 18 ans plus tard à sa compatriote Sandrine Bailly qui avait remporté la Coupe du monde en 2005. Elle s'inscrit également dans la lignée d'Anne Briandet, d'Emmanuelle Claret, toutes deux respectivement championnes du monde en 1995 et 1996. Une performance de taille que la Française n'avait pas envisagé en début de saison et qu'elle a décrypté dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

La reine de l'hiver! Congratulations on an incredible season, Julia! ❤#hol23 | #biathlonpic.twitter.com/0eIpjjdNkV — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) March 19, 2023

Pour Julia Simon, ce titre de championne du monde est avant tout le fruit d'une "régularité". La biathlète savoyarde a dominé du début à la fin la saison de biathlon avec trois victoires et dix podiums en 18 courses. L'athlète âgée de 26 ans a rapidement pris les devants du classement général et endossé le maillot jaune de leader (dès la deuxième étape à Hochfilzen), pour finalement ne plus jamais le lâcher. "J'ai fait pas mal de cérémonies des fleurs. C'était vraiment un bel hiver, inespéré en termes de résultats. C'est assez fou !", s'est enthousiasmée Julia Simon dans Europe 1 Sport. "Je surfe sur mon petit nuage encore", a-t-elle ensuite ajouté les yeux rieurs.

Cette régularité, Julia Simon l'a doit aussi à une préparation intensive. En constant progrès ces dernières saisons, la biathlète française a notamment amélioré son tir, que ce soit sur le debout ou sur le couché. Durant cette saison 2022-2023, elle a tourné à 90% de réussite face aux cibles, et son adresse monte même à 93% au tir couché, soit 9% de plus que l’an passé dans ce même exercice. "Il y a un très bon pourcentage et ma vitesse de ski m'a aussi permis d'aller chercher des podiums", a commenté la native d'Albertville.

Mais pour atteindre de telles statistiques, la Française a travaillé dur pendant de longs mois. "J'ai dû prendre le temps de reconstruire ce tir couché qui était un peu trop rapide, un peu trop précipité. Et quand ça fait dix ans qu'on répète ça, ça prend du temps. Donc on a travaillé pendant deux ans", a raconté cette dernière au micro de Céline Géraud avant de remercié son coach Jean-Paul Giachino.

Sa très bonne saison a aussi été marquée par des Mondiaux particulièrement réussis. Vainqueure de la poursuite, et médaillée sur la Mass-start et en relais, Julia Simon est parvenue à endosser un rôle de leader. À Oberhof, la Française a bénéficié d'un soutien sans faille de ses proches, lui permettant de garder sa pleine motivation au fil des courses.

Vers les JO 2026

Après sa folle saison, Julia Simon souhaite désormais se reposer. La biathlète de 26 ans va "essayer de couper un peu le téléphone et de récupérer le plus possible", a-t-elle expliqué dans Europe 1 Sport. Elle souhaite tout de même se rendre aux championnats de France, la semaine prochaine à Bessan en Haute-Maurienne. Concernant la suite de sa carrière, rien n'est encore défini pour la détentrice du gros globe de cristal 2023.

"Est ce qu'on repart sur une saison complète ? On verra après les discussions avec mes coachs", a-t-elle expliqué avant de poursuivre : "On mise sur des événements comme les championnats du monde" sans toutefois détailler davantage. Mais une chose est sûre, Julia Simon veut viser les Jeux olympiques d'hiver en 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo. "Ce sera le gros objectif de ma carrière, a fini par conclure Julia Simon.