EN IMAGES - Coupe du monde de rugby : revivez les moments forts de la compétition

Entre le 8 septembre et le 28 octobre, les yeux des fans de rugby étaient rivés sur la Coupe du monde, organisée en France pour la deuxième fois dans l'histoire de l'ovalie. Un Mondial marqué par une effervescence hors du commun dans les tribunes, et qui a vu les Springboks d'Afrique du Sud glaner un quatrième titre mondial. Cette compétition a également été particulière pour certaines légendes de ce sport, à l'image d'Antoine Dupont, casqué après un lourd contact, ou encore de l'Irlandais Jonathan Sexton qui disputait sa dernière Coupe du monde. Retour en images sur les moments du Mondial.

Jonathan Sexton : les adieux d'une légende

Crédit photo : Emmanuel Dunand / AFP

Il fait partie des monuments du rugby mondial. Légende vivante du XV du Trèfle, l'Irlandais Jonathan Sexton a tiré sa révérence. Le point final d'une carrière incroyablement riche et jalonnée de titres. Quatre fois champion d'Europe, quatre fois vainqueur du Tournoi des VI Nations, mais aussi une consécration individuelle avec le titre de meilleur joueur du monde en 2018. Il ne manquait que le sacre planétaire. Cette édition 2023 aurait pu offrir à Sexton un épilogue de rêve. Mais l'Irlande, pourtant favorite, au même titre que le XV de France, a subi le même sort que la troupe de Fabien Galthié. Une élimination dès les quarts de finale face à la Nouvelle-Zélande (24-28) qui privera "Johnny" Sexton du seul trophée manquant à son immense palmarès.

Dupont casqué

Crédit photo : Emmanuel Dunand / AFP

Après son choc avec le capitaine namibien, Johan Deysel, tout portait à croire que la Coupe du monde d'Antoine Dupont prendrait fin prématurément. Victime d'une fracture maxillo-zygomatique, son retour était initialement espéré pour une éventuelle demi-finale. Finalement, le capitaine et métronome du XV de France a pu tenir son rang dès les quarts de finale face à l'Afrique du Sud, perdu d'un rien par les hommes de Fabien Galthié (28-29). Mais le feu vert du chirurgien s'accompagnait d'une condition, pas franchement négociable : le demi-de-mêlée devait porter un casque. Une précaution loin d'être superflue face à la puissance physique des Springboks que l'on ne présente plus.

Le Portugal, vainqueur historique

Crédit photo : CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Ils faisaient partie des "petits" de cette Coupe du monde. Et pourtant, les Loups portugais ont offert au public toulousain un final haletant face aux Fidji, conclu par une victoire historique (23-24), leur première dans la plus prestigieuse compétition. Logiquement éliminé dès les poules, le Portugal a mis du cœur à l'ouvrage sur les pelouses tricolores et n'aura certainement pas à rougir du contenu proposé. Pour cette sélection qui se prépare au départ de plusieurs cadres, il s'agit désormais de reconstituer un groupe avec, en ligne de mire, la prochaine édition en Australie, en 2027.

Des tribunes en fêtes

Crédit photo : FRANCK FIFE / AFP

Crédit photo : Miguel MEDINA / AFP

Crédit photo : HANNAH PETERS / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP

Crédit photo : ALEX LIVESEY / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP

Qu'ils soient Irlandais, Écossais, Anglais, Argentin ou même Chiliens, les fans du monde entier ont été au rendez-vous de la grand-messe du rugby mondial. Pendant un mois et demi, l'Hexagone a pu savourer cette ambiance festive qui a envahi les neuf stades retenus pour accueillir la compétition. Des enceintes pleines à craquer, quelle que soit l'affiche proposée. Alors que le premier week-end de compétition avait provoqué quelques sueurs froides, entre une gestion difficile des flux de supporters à Marseille, en marge d'Angleterre-Argentine, et une pénurie préjudiciable de bières, les organisateurs ont su rectifier le tir, par la suite. Et permis, ainsi, aux supporters du monde entier d'embraser les quatre coins du pays.

Le sacre des Springboks

Crédit photo : MILLEREAU Philippe / KMSP / KMSP via AFP

Vainqueurs, d'une courte avance, des All Blacks en finale au Stade de France (12-11), les Springboks d'Afrique du Sud ont remporté leur quatrième titre en Coupe du monde. Il s'agit désormais d'un record, devant la Nouvelle-Zélande et ses trois titres. Les Sud-africains réussissent également à conserver leur titre après leur sacre en 2019, une performance réalisée une seule fois auparavant, par... les All Blacks. L'Afrique du Sud ont donc marqué l'histoire du rugby mondial en France.