EN DIRECT - Un France-Turquie particulier et sous tension au Stade de France

Et de treize pour les Bleus ? En cas de succès ce lundi soir au Stade de France contre la Turquie, l'équipe de France validera son ticket pour l'Euro 2020, lui assurant de participer à sa treizième phase finale d'affilée. Mais ce match, entre les deux meilleures équipes du groupe H ne revêt pas seulement une dimension sportive. Le contexte diplomatique est hautement tendu entre les deux pays depuis le début de l'offensive turque en Syrie, condamnée par la France.

>> Lionel Rosso prend l'antenne dès 20 heures pour cette soirée spéciale. Ils sera entouré en plateau de notre consultant Alain Roche et de la journaliste Ambre Godillon. Une soirée à suivre en direct dans le player ci-dessus.

Après l'avant-match, place aux commentaires en direct et en intégralité sur Europe 1 à 20h45, avec Jean-François Pérès et Cyrille de la Morinerie depuis le Stade de France. Lionel Rosso reprendra l'antenne pour débriefer la rencontre dans la foulée du coup de sifflet final et jusqu'à 23h.

Un match classé à haut risque

Plusieurs dizaines de milliers de supporters turcs sont attendus au Stade de France pour cette rencontre entre les deux premiers de leur poule de qualification pour le Championnat d'Europe des nations 2020. Et les Bleus ont une revanche à prendre après la déroute du match aller, perdue 2-0 à Istanbul dans une ambiance très hostile. A l'époque, la Marseillaise avait été sifflée, dans un contexte déjà tendu entre les deux pays. L'intervention turque en Syrie a accru cette tension.

Conséquence, ce match est classé à haut risque, fait très rare pour les Bleus. Plus de 600 membres des forces de l'ordre et 1.400 stadiers seront mobilisés. En cas d'incident, un speaker turc sera au bord de la pelouse.