EN DIRECT - Ligue des champions féminine : Lyon surclasse Barcelone

Un dernier combat en club avant le Mondial. Trois jours avant de partir à Clairefontaine préparer la Coupe du monde en France, du 7 juin au 7 juillet, les six internationales françaises de l'Olympique lyonnais et leurs coéquipières vont tenter de conserver leur titre en Ligue des champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais samedi soir, à 18 heures, sur la pelouse du stade de la Groupama Aréna de Budapest, elles auront fort à faire face aux Barcelonaises, outsiders de cette finale.

LYON - BARCELONE : 4-0 Lyon : Marozsán (5e), Hegerberg (14e, 19e, 30e)

Le point à la mi-temps : une première période parfaite pour Lyon. Cette première période a été largement dominée par Lyon, qui rentre aux vestiaires avec une large avance de quatre buts. Avec son triplé, Ada Hegerberg, premier Ballon d'or féminin de l'histoire, permet aux joueuses de Reynald Pedros de croire plus que jamais à un quatrième sacre consécutif. La défense barcelonnaise devra se montrer plus solide si elle ne veut pas voir l'addition se corser.

Le point à la 40ème minute : Lyon en confiance. Après avoir pris une très large avance, les Lyonnaises jouent en contrôle, même face à la percée barcelonnaise de Toni Duggan (39e). Les Blaugranas paraissent impuissantes.

Le point à la 30ème minute : triplé pour Hegerberg. Après vingt minutes catastrophiques, les Catalanes remettent le pied sur le ballon. L'attaquante Toni Duggan provoque une faute de Wendie Renard à l'entrée de la surface. La Française écope d'un carton jaune. Le coup franc ne donne rien (26e) et Lyon reprend sa marche en avant. La latérale droite Lucy Bronze adresse un centre millimétré pour la Norvégienne Ada Hegerberg, qui trompe une nouvelle fois la gardienne barcelonaise.

Le point à la 20ème minute : festival de Hegerberg. Le pressing lyonnais s'intensifie sur une défense barcelonaise sonnée. Après avoir débordé côté droit, Shanice van de Sanden adresse un centre à ras de terre à Ada Hegerberg, à l'entrée de la surface. Le Ballon d'or norvégien croise sa frappe et trompe Sandra Panos, la gardienne des Blaugranas. Rebelote cinq minutes plus tard, avec un nouveau centre repris avec rage. Barcelone est K.O.

Le point à la 10ème minute : Marozsán lance Lyon. Si les Barcelonnaises se procurent la première occasion avec une frappe trop croisée de Toni Duggan (4ème), ce sont bien les Lyonnaises qui entament idéalement cette finale. L'Allemande Dzsennifer Marozsán, née à Budapest, reprend victorieusement un centre de Shanice van de Sanden côté droit à la 5ème minute. L'OL est lancé.

Le point au coup d'envoi : c'est parti à Budapest ! L'arbitre Anastasia Pustovoitova donne le coup d'envoi de cette finale entre Lyon et Barcelone, disputée à l'Aréna Groupama.

Le point sur les compositions : Maroszan titulaire à Lyon

Lyon : Bouhaddi - Bronze, Renard, M'Bock Bathy, Majri - Marozsán, Henry, Fishlock - Le Sommer, Hegerberg, van de Sanden

Barcelone : Panos - Torrejon, Pereira, Maria Leon, Ouahabi - Losada, Bonmati, Alexia, Mariona - Martens, Duggan

Le point sur le rapport de forces :l'OL part favori. Sur le papier, les Lyonnaises semblent favorites pour décrocher la sixième Ligue des champions de leur histoire, après les sacres de 2011, 2012, 2016, 2017 et 2018. Déjà sacrées en Division 1, les joueuses de Reynald Pedros veulent remporter un quatrième titre européen d'affilée, un palmarès à faire pâlir le Barça. Car le club catalan est devenu professionnel en 2015 et ne s'est jamais hissé à un tel niveau de la compétition.

Le point bleu-blanc-rouge : six Bleues chez les "Fenottes". Lyon dispose pour cette finale de ses six internationales françaises - Sarah Bouhaddi, Griedge Mbock Bathy, Amel Majri, Delphine Cascarino, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer - mais aussi de sa superstar norvégienne Ada Hegerberg, lauréate du premier Ballon d'or féminin, en décembre. Barcelone a toutefois des arguments pour faire déjouer Lyon : en quarts de finale de l'édition 2017-2018, les Blaugranas s'étaient inclinées de justesse, battues 1-2 à l'aller puis 0-1 en Catalogne. Elles pourront compter pour cette finale sur Lieke Mertens et Toni Duggan, leurs meilleurs armes offensives débarquées sur les bords de la Méditerranée en 2017.