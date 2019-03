EN DIRECT - Qualifications Euro 2020 : suivez le match Moldavie-France

EN DIRECT

Les champions du monde entament un nouveau cycle. L'équipe de France se déplace sur la pelouse de la modeste Moldavie, vendredi soir, pour son premier match des qualifications pour l'Euro 2020. Les Bleus, opposés à un adversaire qu'ils n'ont jamais rencontré dans leur histoire, partiront largement favoris à Chisinau, capitale de ce petit État d'Europe de l'Est. Mais Didier Deschamps a prévenu ses troupes : "En face de nous, les joueurs ont envie de faire un résultat face à l'équipe de France, et parce qu'on est champions du monde en plus". Suivez la rencontre en direct sur Europe1.fr.

MOLDAVIE - FRANCE : 0 - 0

Le point au coup d'envoi : c'est parti entre la Moldavie et la France. Les Bleus évoluent en blanc ce soir.

Le point ambiance : près de 600 supporters des Bleus en tribunes. Une importante colonie française est présente dans le petit stade Zimbru de Chisinau, plein pour l'occasion avec environ 13.000 spectateurs. Les hymnes ont retenti, le match va pouvoir débuter.

Le point compo' de dernière minute : Coman s'est blessé à l'échauffement... Gros coup dur pour Kingsley Coman. L'ailier du Bayern s'est blessé à l'échauffement et est finalement remplacé par Blaise Matuidi. Nouvelle tuile pour le joueur formé au PSG, qui ne cesse d'être gêné par les blessures depuis le début de sa carrière.

Le point sur les compositions : Kurzawa et Coman titulaires. Comme attendu, Didier Deschamps a choisi d'aligner Layvin Kurzawa en arrière gauche, et l'ailier Kingsley Coman dans le même couloir. Pour le reste, c'est du classique avec un 4-2-3-1 au sein duquel prennent places 9 champions du monde, dont Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud.

Les compositions :

Moldavie : Koselev - Jardan, Posmac, Carp, Reabciuk - Cebotaru, Ionita (cap.) - Antoniuc, Cociuc, Ginsari - Nicolaescu

France : Lloris (cap) - Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Coman - Giroud

Le point sur l'adversaire : le saut dans l'inconnu. Les Bleus n'ont jamais affronté la Moldavie dans leur histoire. Le pays d'Europe de l'Est, 170ème nation au classement Fifa, est un inconnu pour l'équipe de France. Le plus "connu" des joueurs moldaves est le capitaine Artur Ionita, milieu de terrain de 28 ans évoluant à Cagliari, en Serie A. Pour le reste, on ne va pas vous mentir, ce sera une vraie découverte.

Le point sur les qualifications : les Bleus dans un groupe largement à leur portée. L'équipe de France est placée dans un groupe H a priori facile avec, outre la Moldavie, l'Islande, la Turquie, l'Andorre et l'Albanie. Les deux premiers seront qualifiés pour l'Euro 2020. Les Bleus joueront lundi soir contre l'Islande, au Stade de France, pour la deuxième journée de ces qualifications.