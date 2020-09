EN DIRECT - France-Croatie : les Bleus concèdent l'égalisation

EN DIRECT

C’est une affiche bouillante… sur le papier. L’équipe de France affronte mardi soir la Croatie à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des nations, pour une revanche de la finale de la Coupe du monde 2018, remportée (faut-il le rappeler) par les Bleus. Mais entre les absences de plusieurs stars des deux côtés, Kylian Mbappé et Luka Modric en tête, et un Stade de France à huis clos en raison de la pandémie, ce choc pourrait bien perdre de sa saveur. Quoiqu’il en soit, les champions du monde auront à cœur d’enchaîner une deuxième victoire, après un succès sans gloire en Suède samedi soir (1-0). Suivez en direct ce choc France-Croatie sur Europe1.fr.

FRANCE - CROATIE : 2 - 2

Buts : Lovren (17e), Griezmann (43e), Livakovic (45e+1, csc), Brekalo (55e)

Le point à la 55e : L’ÉGALISATION DE BREKALO POUR LA CROATIE ! Le jeune attaquant, entré à la pause, est lancé dans la profondeur et parvient à résister au retour des trois défenseurs centraux tricolores (oui oui !). Il se met sur son pied gauche et frappe en tombant à gauche dans la surface, et trompe Hugo Lloris. Les Croates égalisent et ce n'est vraiment pas volé. France 2 - 2 Croatie

Le point à la 46e : c'est reparti entre la France et la Croatie ! A noter que Griezmann a inscrit son 31e but en Bleus et revient à hauteur de... Zidane.

Le point à la mi-temps : les Français réalisent un sacré hold up ! Les Bleus, transparents et complètement dépassés pendant plus de 40 minutes, ont miraculeusement marqué deux fois en toute fin de première période par Griezmann et un incroyable but contre son camp du gardien croate pour mener 2-1. Les Croates, largement supérieurs dans le jeu, ne sont vraiment pas récompensés. On a vraiment l'impression de revivre un certain 15 juillet 2018...

Le point à la 45e+1 : LE BUUUUT DU GARDIEN CROATE CONTRE SON CAMP, que c'est chanceux ! Incroyable, les Bleus renversent les Croates en trois minutes, totalement contre le cours du jeu ! Ben Yedder, à droite, délivre un centre à ras de terre repris par Martial en taclant. La balle heurte le poteau, puis le dos du gardien croate, et entre dans le but avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance ! France 2 - 1 Croatie

#FRACRO

2 – 1

⏱ 45’+1

⚽️ Les Bleus prennent l’avantage dans ce match ! Martial se jette pour reprendre un centre parfait de Ben Yedder, et inscrit le 2nd but de l’Équipe de France !

Revivez le but de Martial en vidéo !https://t.co/gngByjRN8Q — TF1 (@TF1) September 8, 2020

Le point à la 43e : ET L’ÉGALISATION DE GRIEZMANN (contre le cours du jeu) !!! Les Français inscrivent un superbe but après une magnifique action collective. Les Bleus enclenchent un mouvement à gauche de la surface, à une touche de balle, avec Mendy, Ben Yedder et Martial. Le Mancunien délivre une passe décisive à Griezmann, qui conclut d'une reprise puissante (et acrobatique) du gauche aux 6 mètres. Les Français égalisent, et c'est très bien payé ! France 1 - 1 Croatie.

#FRACRO

1 – 1

⏱ 42’

Une superbe combinaison et une reprise de volée de Griezmann ont permis aux Bleus de revenir au score face à la Croatie !

Revivez le but de Griezmann en vidéo !https://t.co/YSkf6y3vig — TF1 (@TF1) September 8, 2020

Le point à la 40e minute : enfin une occasion française ! Après 30 minutes de sommeil, les champions du monde se sont enfin réveillés. Martial accélère devant la surface et décale à gauche Griezmann, qui entre dans la surface et enchaîne avec une frappe. Mais le gardien croate Livakovic remporte son duel d'une superbe parade du pied (33e). Une action côté français, il était temps !

Le point à la 30e minute : toujours pas d'occasion pour les Bleus... Même s'il y a du mieux. Les Français ont réagi après le but croate en se ruant à l'attaque, obligeant la défense croate à se dégager par deux fois après un coup franc puis un corner. Mais la maîtrise reste croate, alors que les champions du monde ne parviennent pas du tout à trouver leurs attaquants. Ben Yedder est quasiment invisible, alors que Martial et Griezmann se démènent sans succès pour le moment. Première demi-heure à oublier pour les Bleus.

Le point à la 17e minute : LOVREN OUVRE LE SCORE POUR LA CROATIE, et c'est logique. Les Croates sont récompensés de leur bon début de match en marquant peu avant la 20e minute sur corner. Lovren est à la réception d'un corner mal dégagé par Sissoko : il contrôle superbement du droit et se met sur son pied gauche avant de déclencher une demi-volée puissante que Lloris ne peut qu'effleurer. Superbe but de l'ancien défenseur de Lyon ! Les Bleus souffrent face à une séduisante équipe croate en début de match et vont devoir nettement hausser le ton. France 0 - 1 Croatie

#FRACRO

0 – 1

⏱ 16’

Revivez en vidéo l’ouverture du score par Lovren pour la Croatie !https://t.co/bX4bLHhcwi — TF1 (@TF1) September 8, 2020

Le point à la 10e minute : les Bleus débutent timidement. L'équipe de France a abandonné la balle aux Croates dans ce début de match et a énormément de mal à la conserver. Le pressing croate gêne pour le moment les Bleus, qui n'arrivent pas à sortir de leur camp. Malgré tout, les Croates n'ont pas réussi à se procurer d'occasion pour le moment.

Le point au coup d'envoi : c'est parti entre les deux équipes, avec les Français qui arborent leur nouveau maillot à bandes et le traditionnel maillot à damiers des Croates.

Le point sur l'avant-match : c'est triste, un Stade de France vide. On ne s'y habitue toujours pas. Les deux équipes sont entrées sur la pelouse d'un Stade de France tristement vide, pandémie oblige. Les Irrésistibles français, le principal groupe de supporters des Bleus, ont tout de même tenu à déployer une immense banderole dans leur habituel virage, avec l'inscription "Ici bat le cœur des Bleus".

Vous nous manquez supporters ! Quelle tristesse sans vous. Les bleus arrivent sur la pelouse, on imagine vos applaudissements...#FRACRO ⁦@IF_Supporters⁩ ⁦@Europe1⁩ pic.twitter.com/S1G7HB18zd — C. de La Morinerie (@Morinerie) September 8, 2020

Le point sur la Croatie : une équipe fortement remaniée par rapport à 2018. La Croatie n'aura pas grand chose à voir avec la formidable équipe du Mondial 2018, qui avait donné du fil à retordre aux Bleus en finale. Les deux stars de la sélection, les trentenaires Modric (Ballon d'Or 2018) et Rakitic, ont été laissés au repos, alors que le gardien Subasic et l'attaquant Mandzukic ont pris leur retraite internationale. Sans eux, les Croates ont été balayés samedi soir au Portugal (4-1), et semblent clairement en perte de vitesse. Mais méfiance, il reste de formidables joueurs de ballon, comme l'ailier Perisic, récemment vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich, ou encore le milieu offensif Kovacic, qui joue à Chelsea.

La composition croate : Livakovic - Uremovic, Lovren, Caleta-Car, Melnjac - Kovacic, Brozovic, Vlasic - Rebic, Kramaric, Perisic (cap.)

Sélectionneur : Zlatko Dalic

Le point sur la compo' : sept changements par rapport à samedi, Nzonzi et Sissoko titulaires. Comme attendu, Didier Deschamps procède à une large revue d'effectifs, avec sept changements par rapport à l'équipe victorieuse en Suède mais toujours un schéma en 3-5-2. Lenglet et Hernandez vont débuter en défense centrale, alors que Nzonzi remplace Rabiot aux côtés de Kanté. A noter que Sissoko est titulaire comme piston droit, et Ferland Mendy à gauche. Enfin, Griezmann sera en soutien d'un duo d'attaquants inédit composé de Ben Yedder et Martial.

La composition de la France : Lloris (cap.) - Upamecano, Lenglet, Hernandez - Sissoko, Kanté, Nzonzi, F. Mendy - Griezmann - Ben Yedder, Martial

Sélectionneur : Didier Deschamps

Le point symbolique : un remake de la finale de la Coupe du monde... sans spectateurs. L'affiche du soir propose en tout cas un menu alléchant, une revanche entre les champions du monde tricolores et leurs victimes croates du 15 juillet 2018, à Moscou (4-2). Mais ces retrouvailles se déroulent sans le moindre spectateur au Stade de France, la rencontre étant à huis clos en raison de la pandémie. Forcément décevant...

Le point sur l’enjeu : gagner… et bien jouer. L’équipe de France a bien débuté la Ligue des nations avec une victoire 1-0 en Suède samedi soir, sur un but (chanceux) de Mbappé. Mais, si les Bleus veulent évidemment enchaîner avec un nouveau succès, ils devront surtout hausser leur niveau après un match bien terne en terre suédoise. Car hormis l’éclair de la star du PSG, on n’avait pas vu grand-chose samedi soir. On espère donc assister à un autre spectacle !

Le point coronavirus : Mbappé positif et forfait. Les Bleus ne pourront pas compter sur Kylian Mbappé, testé positif au coronavirus et bien évidemment forfait. Cette annonce, lundi soir, a provoqué une mini-crise diplomatique avec le PSG, le directeur sportif parisien Leonardo se disant furieux d’apprendre la nouvelle par les médias. Il s’agit du quatrième joueur de l’équipe de France à être forfait après un test positif, après Pogba, Aouar et Mandanda.