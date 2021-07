EN DIRECT - JO de Tokyo : Agbegnenou en demi-finales

Les matins se suivent et se ressemblent à Tokyo, avec une nouvelle grosse désillusion pour le clan français. La déception est cette fois pour les basketteuses tricolores, surprises par le Japon (74-70) pour leur entrée en lice aux Jeux olympiques. Avec cette défaite, les Bleues n'ont plus le droit à l'erreur et voient déjà s'éloigner les quarts de finale. Tous les regards seront cependant tournés sur Clarisse Agbegnenou. Cinq ans après l'argent à Rio, la judoka et porte-drapeau n'ambitionne rien d'autre que l'or, le seul titre qui manque à son impressionnant palmarès. Suivez en direct cette journée de mardi, qui est perturbée par la tempête tropicale Nepartak.

Les infos à retenir : Clarisse Agbegnenou, qui vise l'or, est en demi-finales

Défaite d'entrée pour les basketteuses françaises contre le Japon, les quarts de finale s'éloignent déjà

En natation, Charlotte Bonnet et Léon Marchand ont été éliminés en demi-finales

Après l'élimination de Michel Bourez en quarts de finale, il n'y a plus de Français en surf

La tempête tropicale Nepartak perturbe les sports extérieurs JO - Médailles françaises

Infogram

6h35 : Clarisse Agbegnenou en demi-finales ! Agbegnenou poursuit sa route sans trop de difficultés. La judoka française a dominé la Néerlandaise Juul Franssen en quarts de finale, après un combat maîtrisé au cours duquel elle n'a jamais été en danger. Cerise sur le gâteau : on a pu voir tout le combat en intégralité, France 2 étant arrivé cette fois-ci à l'heure. La porte-drapeau de la délégation a désormais un boulevard vers l'or alors que sa principale rivale, la Japonaise Miku Tashiro, a été éliminée dès les huitièmes de finale.

6h14 : Gabriel Medina éliminé en demi-finales ! Sensation en surf : l'énorme star de la discipline, Gabriel Medina, a été sorti par le Japonais Kanoa Igarashi. Le Brésilien, suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux et grand ami de Neymar, ne décrochera pas l'or olympique. Il pourrait cependant se consoler en remportant le bronze.

5h45 : Clarisse Agbegnenou débute parfaitement. On n'a rien vu du combat, puisque France 2 est arrivé en retard, mais Clarisse Agbegnenou a facilement gagné son premier combat. La quintuple championne du monde a battu par ippon en à peine 19 secondes la Cap-Verdienne Sandrine Billiet. En quart de finale, elle affrontera la Néerlandaise Juul Franssen ou l'Australienne Katharina Haecker. Sa quête de l'or olympique est en tout cas parfaitement lancée.

Clarisse Agbegnenou, porte drapeau de la délégation , rejoint les quarts de finale !



La Cap-Verdienne Sandrine Billiet a cédé au bout de vingt secondes sur un ippon #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/DbgV1naW1Ipic.twitter.com/YZQ5LAv2vp — France tv sport (@francetvsport) July 27, 2021

5h40 : Althéa Laurin qualifiée pour les quarts en taekwendo. La Française Althéa Laurin, 19 ans, s'est qualifiée mardi pour les quarts de finale dans la catégorie des +67 kilos. Au Makuhari Mess Hall à Chiba, la championne d'Europe 2020, s'est largement imposée 21-3 face à la Mexicaine Briseida Acosta.

Ce que vous avez manqué cette nuit : l'énorme désillusion pour les basketteuses françaises. C'est une défaite inattendue et qui fait très mal. Les Bleues du basket ont été piégées d'entrée par les Japonaises (74-70), pourtant loin d'être des ogres de la discipline, pour leur entrée en lice aux JO. Les Françaises, qui visent le podium quelques semaines après leur défaite en finale de l'Euro, sont déjà en mauvaise posture pour la suite du tournoi. Elles affronteront le Nigeria puis les imbattables Américaines, avec l'obligation de terminer parmi les deux meilleures troisièmes. Le prochain match, face aux Nigérianes, ressemblera donc à une rencontre à élimination directe...

Ce que vous avez manqué cette nuit : Bonnet et Marchand éliminés en demi-finales. Il n'y a pas eu d'exploit pour les nageurs Charlotte Bonnet et Léon Marchand. La Françaises n'a pas su hisser son niveau et n'a réalisé que le 13e temps des demi-finales du 200 m nage libre, loin de son record personnel et des huit meilleurs temps. Le jeune Léon Marchand, 19 ans, a lui terminé dernier de sa demi-finale du 200 m papillon. Mais il a d'ores et déjà confirmé qu'il représente l'avenir de la natation tricolore, avec en ligne de mire les JO de Paris en 2024.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Michel Bourez éliminé par la star Gabriel Medina, plus de Français en surf. Pas de miracle pour Michel Bourez. Le surfeur français a logiquement été éliminé par la star Gabriel Medina, double champion du monde, en quarts de finale. Avec l'élimination du Tahitien de 35 ans, il ne reste plus aucun représentant tricolore en surf.

Ce que vous avez manqué cette nuit : une belle cinquième place pour Léonie Periault en triathlon. Personne ne l'attendait aussi haut, et pourtant Léonie Periault a pris la cinquième place en triathlon. Dans des conditions dantesques et sous des trombes d'eau, conséquences de la tempête tropicale Nepartak, la Française de 26 ans a su tirer son épingle du jeu pour créer une petite sensation. De quoi faire le plein de confiance avant le relais mixte de samedi, une nouveauté aux JO et véritable chance de médaille d'or pour les Bleus, triples champions du monde.