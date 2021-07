EN DIRECT - Euro : un surprenant Suisse-Espagne, avant Belgique-Italie en quarts

La pression monte encore d'un cran vendredi avec le début des quarts de finale de l'Euro 2020. C'est la moitié de tableau la plus relevée qui ouvre le bal avec Suisse-Espagne (18 heures) et Belgique-Italie (21 heures). D'abord à Saint-Pétersbourg, les Suisses et les Espagnols sont à nouveau sur la pelouse après deux huitièmes de finale à rebondissements lundi. Inutile de rappeler ici comment la Suisse s'est qualifiée au bout du suspense contre l'équipe de France aux tirs au but (3-3, 5-4 aux t.a.b.).

L'Espagne a elle aussi connu un match complètement fou, en se faisant rattraper à 3-3 à la fin du temps réglementaire face à la Croatie. Mais deux réalisations en prolongation lui ont permis de poursuivre l'aventure (victoire 5-3 a.p.). À voir dans quel état de forme physique se retrouveront les deux formations en Russie.

En soirée, choc entre deux équipes prétendantes au titre final : la Belgique et l'Italie. La première, diminuée par les récentes blessures de ses meilleurs éléments Eden Hazard et Kevin De Bruyne, vise un premier sacre dans une grande compétition. La seconde, qui brille par un collectif porté vers l'avant depuis le début du tournoi, cherche un nouveau titre européen longtemps après son unique succès (1968). Explications entre les deux rivaux à Munich à 21 heures.

Les informations à retenir : Début des quarts de finale avec Suisse-Espagne et Belgique-Italie

Les Belges diminués par les méformes de Hazard et De Bruyne

Le Covid-19 et ses variants planent toujours sur l'Euro

Le milieu allemand Toni Kroos met un terme à sa carrière internationale

La Suisse, pour entrer dans l'histoire

Grâce à sa qualification en quarts de finale de l'Euro 2020, une première dans son histoire, la Suisse peut logiquement rêver de magnifier encore plus son parcours en visant les demi-finales du tournoi. Un stade de la compétition qu'elle n'a jamais atteint, à l'Euro ou en Coupe du monde. Pour y arriver, la Nati peut compter sur un trio offensif bien organisé : Xherdan Shaqiri, Breel Embolo et Haris Seferovic, ce dernier ayant marqué à deux reprises contre la France.

Si la Suisse a remporté son huitième de finale au bout du suspense, il en est de même pour l'Espagne, vainqueure en prolongation de la Croatie. L'état de forme de ces deux formations pourrait donc compter vendredi, seulement quatre jours après leurs exploits respectifs. A noter que l'équipe triomphante jouera contre la Belgique ou l'Italie en demi-finale.

Belgique-Italie, vers un scénario identique à 2016 ?

Il s'agit d'un nouveau défi pour les Diables rouges dans une partie de tableau relevée. Pourtant première de son groupe B, la Belgique n'évite pas les grosses écuries dès les huitièmes de finale. D'abord victorieuse à l'arrachée contre le Portugal, tenant du titre (1-0), la sélection belge se frotte désormais à l'Italie, qui parachève sa reconstruction grâce à un très bon jeu collectif. La Squadra Azzura a tout de même eu besoin de la prolongation pour s'imposer contre l'Autriche (2-1 a.p.).

Une affiche qui rappelle celle de la phase de groupes à l'Euro 2016 en France, au cours de laquelle la Nazionale avait gagné avec brio contre des Belges déjà présentés comme favoris (2-0). Le jeu d'équipe italien sera de nouveau en place face à des Diables rouges diminués par les méformes de ses deux meilleurs éléments, Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Coup d'envoi de la "revanche" à 21 heures à Munich.

Un Euro 2020 "super-contaminant" ?

C'est ce que redoute l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Elle a recommandé jeudi que les villes-hôtes des derniers matches de l'Euro de football assurent un meilleur suivi de la circulation des spectateurs, y compris avant leur arrivée et après leur départ du stade. L'Agence nationale de Santé publique écossaise rapporte que 1991 cas de Covid ont été recensés chez des personnes ayant assisté à au moins un événement de l'Euro. Autant de personnes qui ont pu contaminer d'autres supporters, précise l'agence. Une inquiétude alors que les demi-finales et la finale se joueront au même endroit : à Londres, à chaque fois devant 60 000 personnes au stade.

En Italie, on prend les devants puisque les billets récemment vendus à des résidents du Royaume-Uni pour le quart de finale Angleterre-Ukraine prévu demain à Rome, ont été annulés à la demande des autorités italiennes. Afin d'éviter le déplacement de supporters qui ne respecteraient pas les mesures de quarantaine.

L'Allemand Toni Kroos arrête la sélection

Le milieu international allemand du Real Madrid Toni Kroos a annoncé vendredi qu'il quittait la sélection allemande, trois jours après l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro de la Mannschaft. "J'ai joué 106 fois pour l'Allemagne. Il n'y aura pas de nouvelle fois", a écrit sur son compte officiel Instagram le joueur de 31 ans, champion du monde 2014.