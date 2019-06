EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez la journée de samedi

L'ESSENTIEL

La Coupe du monde est lancée : après la victoire des Bleues face à la Corée du Sud en ouverture de la compétition, vendredi, au Parc des Princes (4-0), au tour des autres équipes d'entamer leur campagne en France. À 15 heures, dans le groupe B, l'une des équipes favorites pour le titre final, l'Allemagne, débute son Mondial face à la Chine, à Rennes. Dans l'autre match du groupe, à 18 heures, l'Afrique du Sud va défier l'Espagne au Havre. Enfin, la Norvège tentera de rejoindre l'équipe de France en tête du groupe A face au Nigeria, à 21 heures, à Reims.

Les grands débuts de l'une des équipes favorites de ce tournoi : l'Allemagne entame son Mondial à 15 heures, sur la pelouse du Roazhon Park de Rennes. Le premier obstacle n'est a priori pas le plus coriace, puisque la Chine est 16ème au classement FIFA et semble insuffisamment armée pour résister à leurs adversaires du jour. Secondes derrière les Américaines, les Allemandes, emmenées par leur meneuse de jeu Dzsenifer Marozsan, veulent se lancer parfaitement dans cette compétition, dans un groupe largement à leur portée.

Derrières les Allemandes, promises à la première place de leur groupe, les jeux sont assez ouverts. Et les Espagnoles veulent prendre une option sur la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale, en dominant dès samedi les Sud-africaines, équipe la plus faible du groupe sur le papier avec une 49ème place au classement FIFA. La Roja, au 13ème rang mondial, va miser sur sa jeunesse pour l'emporter.

