Coupe du monde féminine : entame parfaite des Bleues face à la Corée du Sud (4-0)

Les Bleues de Corinne Diacre pouvaient-elles rêver meilleure entame pour leur Mondial ? Après un match maîtrisé de bout en bout face à la Corée du Sud, vendredi soir au Parc des Princes, les Françaises se sont imposées 4-0 pour leurs débuts dans cette Coupe du monde à domicile.

Renard, doublé de la tête

Sur le papier, les Bleues étaient largement favorites face à une équipe de Corée du Sud et la différence de niveau s'est rapidement vue sur le terrain. Par l'intermédiaire d'Eugénie Le Sommer, elles ont tout de suite mis la pression sur le camp coréen, dépassé techniquement (1-0, 9ème).

Elles sont joueuses, arbitres, coachs, agents, supportrices : découvrez "Les Attaquantes", le podcast qui raconte les femmes dans le foot, une série originale en 7 épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Dailymotion, YouTube, et toutes vos plateformes habituelles d’écoute. Et si vous appréciez, abonnez-vous, commentez et ajoutez des étoiles !

La première période s'est ensuite résumée à un siège du but de la gardienne coréenne Kim, que Wendie Renard est venue battre de la tête à deux reprises (2-0, 35ème et 3-0, 45ème+2). En seconde période, l'intensité des Françaises a faibli mais les tricolores ont su garder le pied sur le ballon. Et profiter des largesses de la défense coréenne pour permettre à la capitaine Amandine Henry de placer une frappe trop bien enroulée pour Kim (85ème).