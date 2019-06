EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez la journée de mercredi

L'ESSENTIEL EN DIRECT

La phase de groupes de la Coupe du monde féminine touchent à fin. Alors que les groupes A, B et C ont déjà rendu leur verdict, les derniers matches du groupe D sont disputés mardi à Nice et à Paris. Avec des enjeux divers : la première place pour les Anglaises ou le Japon, une qualification pour l'Argentine ou pour l'Écosse... Et un potentiel éclaircissement quant au futur adversaire de l'équipe de France en huitièmes de finale.

Les informations à retenir : L'Angleterre, en tête du groupe, affronte le Japon à 21 heures

L'Argentine joue contre l'Écosse à la même heure

Si un meilleur troisième devait se qualifier dans ce groupe, il pourrait retrouver les Bleues en huitièmes

Le match du jour : Japon-Angleterre, pour la première place

La troisième journée du groupe D sera celle du "choc" entre deux nations qui se sont affrontées en demi-finales du Mondial 2015. La rencontre avait alors tourné en faveur des Nippones (2-1). Mais cette année, les joueuses de Phil Neville partent avec un léger ascendant, fortes de leur carton plein depuis le début de la compétition (six points en deux matches, soit deux de plus que les Japonaises). Les deux équipes sont d'ores et déjà assurées de se qualifier, mais la deuxième place est synonyme d'un huitième de finale compliqué contre les Pays-Bas, championnes d'Europe en titre, ou les redoutables Canadiennes, invaincues depuis le début du tournoi.

Dans l'autre match du groupe, l'Argentine affronte l'Écosse et peut toujours espérer se qualifier, en se hissant dans le carré des meilleurs troisièmes, voire à la deuxième place, en cas de victoire. Quant aux Écossaises, elles sont dans le même cas de figure. Elles sont condamnées à gagner, et si possible, elles, avec une belle marge, pour augmenter d'autant plus leurs chances de rejoindre les huitièmes de finale.

La joueuse du jour : Nikita Parris, serial dribbleuse

Côté anglais, le spectacle promet d'être assuré par Nikita Parris, 25 ans, qui découvre la plus grande scène internationale et expose tout son talent depuis le début de la compétition. Lors du premier match de son équipe face à l'Écosse, elle a écœuré Nicola Docherty d'un petit pont remarqué, avant de marquer sur penalty et d'être élue joueuse de la rencontre.

"Et vous n'avez encore rien vu", a souri après la rencontre la Britannique, deuxième meilleure buteuse du championnat anglais. Fan de Thierry Henry, dont elle a dévoré tous les DVD, la native de Liverpool espère bien faire parler son sens du dribble fort loin dans la compétition. Quoi qu'il arrive, Nikita Parris ne quittera pas la France : la saison prochaine, elle évoluera à l'Olympique lyonnais.