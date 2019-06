EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez la journée de mardi

L’épilogue approche pour le groupe C de la Coupe du monde. Équité oblige, les deux dernières rencontres de la poule - les seules programmées mardi - auront lieu en même temps, à 21 heures. Sur le papier, le match Italie-Brésil, à Valenciennes, sera le plus intéressant, puisque se jouera la première place du groupe. Une place à laquelle peut aussi prétendre l’Australie - qui affronte la Jamaïque à Grenoble - si les planètes s’alignent.

Pour les supporters des Bleues, les matches de mardi soir ne manqueront pas d’intérêt. Car l’équipe de France, première de son groupe après sa victoire face au Nigeria (1-0), doit affronter le meilleur troisième du groupe C, D ou E. Il faudra patienter pour savoir avec quelle poule les Françaises croiseront, mais cela pourrait donc être l’Australie, l’Italie ou le Brésil. Donc, dans tous les cas, une équipe dont il faudrait se méfier.

Pour les Italiennes, déjà qualifiées, le calcul est simple : un match nul ou une victoire, et elles seront premières de leur groupe. Tout autre résultat, et il faudra sortir la calculatrice. Car si le Brésil l’emporte, il reviendra à hauteur de son adversaire en termes de points. Il faudra alors prendre en compte la différence de buts, puis les buts marqués, pour déterminer quelle équipe se classe devant l’autre. Pour les Brésiliennes, qui ne comptent que trois points, la problématique est tout autre. Il faut faire au moins match nul pour être sûr de se qualifier pour les huitièmes.

Pour viser la première place du groupe, les Brésiliennes devront l'emporter par au moins deux buts d'écart pour espérer. Mais il faudra aussi, en cas de victoire de la Seleçao, surveiller le résultat de l’autre match du groupe... Car si l’Australie l’emporte, trois équipes se retrouveront à six points.

