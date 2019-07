EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez la demi-finale entre l'Angleterre et les États-Unis

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Le "Final four" de la Coupe du monde féminine débute mardi soir, au Groupama Stadium, de Lyon, avec une première demi-finale royale, entre l'Angleterre, impressionnante depuis le début de la compétition, et les États-Unis, tombeurs des Bleues en quarts de finale. La deuxième demi-finale, 100% européenne, opposera mercredi soir les Pays-Bas et la Suède. Le score est de 2-1 pour les Américaines.

ANGLETERRE - ÉTATS-UNIS : 1-2 Buts : White (19e); Press (10e), Morgan (31e)

Le point à la mi-temps : grand spectacle au Groupama stadium ! Cette première demi-finale du Mondial tient toutes ses promesses. Les Américaines, mieux entrées dans la partie et qui ont la maîtrise du ballon, mènent logiquement au score, grâce à Press, préférée à Rapinoe, et à Morgan, auteure de son sixième but dans la compétition. Mais l'Angleterre, qui avait égalisé par White (sixième but aussi) a montré les crocs à plusieurs reprises et ce match n'a sans doute pas encore livré sa vérité… Angleterre - États-Unis : 1-2

Le point à la 40e minute : Morgan replace les États-Unis devant ! Les États-Unis reprennent l'avantage grâce à leur avant-centre et capitaine Alex Morgan, buteuse de la tête au premier poteau sur un centre magnifique de Lindsey Horan (31e). L'Angleterre a réagi dans la foulée mais le tir de Keira Walsh a été sorti par Alyssa Naeher, auteure d'une parade spectaculaire (33e). Les États-Unis ont eu l'occasion de prendre le large, mais Julie Ertz, auteure d'un bel enchaînement contrôle-frappe, a tiré au-dessus (35e). Angleterre - États-Unis : 1-2

Le point à la 30e minute : L'Angleterre dans le coup ! Après avoir souffert dans les dix premières minutes, les Lionesses font mieux que tenir la comparaison contre les championnes du monde américaines. Il s'en est même fallu que peu pour que Becky Sauerbrunn ne marque contre son camp (28e), après une première situation chaude, quelques instants plus tôt, sur une percussion de Lucy Bronze. Les Américaines ont elles aussi eu une occasion mais la frappe de Lavelle a été repoussée par Telford (25e).

Le point à la 20e minute : La réponse de White ! Contre toute attente, l'Angleterre, qui n'avait pas beaucoup joué dans le camp américain depuis le coup d'envoi, égalise grâce à l'inévitable Elle White, auteur de son sixième but dans ce Mondial. Sur un centre venu de la gauche, parfaitement distillé par Beth Mead et légèrement dévié, l'attaquante de Birmingham City place son intérieur du pied droit. Le ballon vient heurter le montant droit avant de faire trembler les filets (19e). Un peu plus tôt dans cette rencontre, Lavelle avait tenté sa chance des 20 mètres mais la frappe de la milieu de terrain américaine était passé de peu au-dessus. Angleterre - États-Unis : 1-1

– 19’ – White offre l’égalisation à l’Angleterre !

⚽️ Le centre de Mead côté gauche trouve le plat du pied de White, le ballon heurte le poteau et finit au fond des filets !https://t.co/evecIKjZUx



1 – 1 #ANGUSA#FIFAWWC à suivre en direct sur @TF1 et @MYTF1 ! — Téléfoot (@telefoot_TF1) July 2, 2019

Le point à la 10e minute : "Team USA" pied au plancher ! Dominatrices depuis le début de la rencontre, les Américaines ouvrent le score dès la 10e minute de jeu par Press. La remplaçante de Rapinoe sur le côté gauche est à la réception d'un long centre venu de la droite de Kelley O'Hara et catapulte sa tête sous la barre de la gardienne anglaise, Carly Telford (10e). Cinq minutes plus tôt, les Lionesses avaient été en danger sur un exploit de Rose Lavelle, auteure d'un enchaînement petit pont sur Milie Bright et frappe sur Telford. Le ballon avait atterri dans les pieds de Morgan, qui avait expédié un tir puissant au-dessus. Angleterre - États-Unis : 0-1

– 10’ – Press permet aux États-Unis d’ouvrir le score !

⚽️ L’Américaine est à la réception d’un long centre, et place une tête qui trompe Telford !https://t.co/V3Ri7O0iy2



0 – 1 #ANGUSA#FIFAWWC à suivre en direct sur @TF1 et @MYTF1 ! — Téléfoot (@telefoot_TF1) July 2, 2019

Le point au coup d'envoi : les Américaines en rouge. Les deux équipes évoluant traditionnellement en blanc, c'est l'équipe qui reçoit ce soir, l'Angleterre, qui évolue dans ses couleurs traditionnelles, à savoir le blanc. Les États-Unis évoluent en rouge.

Le point sur les compos : pas de Rapinoe ! Megan Rapinoe, auteure des quatre buts américains dans cette phase finale du Mondial, prend place sur le banc. Ele est remplacée sur le flanc gauche de l'attaque de "Team USA" par Christen Press. La sélectionneuse des États-Unis Jill Ellis, américaine mais née en Angleterre, lui reproche peut-être ses performances décevantes dans le jeu. Mais cela reste une grosse surprise de ne pas voir au coup d'envoi celle qui s'est opposée à Donald Trump.

Le point sur l'historique : avantage États-Unis, mais… Les deux équipes vont s'affronter pour la 17ème fois, ce soir, à Lyon. Les États-Unis ont remporté dix des seize précédents matches, l'Angleterre en gagnant quatre, pour deux matches nuls. Le seul affrontement en Coupe du monde a eu lieu en 2007 et "Team USA", emmené notamment par la légendaire Abby Wambach, meilleure buteuse de l'histoire des États-Unis, l'avait emporté 3-0. 3-0, c'est aussi le score sur lequel l'Angleterre a gagné ses deux précédents matches dans ce tournoi, contre le Cameroun en huitièmes de finale, puis face à la Norvège en quarts. Et, dans l'histoire du Mondial féminin, les trois équipes qui avaient gagné deux matches consécutifs par au moins trois buts d'écart dans la phase finale sont allés au bout (Allemagne 2003 et 2007, États-Unis 1991). Alors…

Le point avant le coup d'envoi : une finale avant l'heure ? La demi-finale qui oppose ce soir l'Angleterre aux États-Unis a tout d'une finale avant l'heure. Les deux équipes, qui figurent respectivement au premier (États-Unis) et troisième rang mondial (Angleterre), ont en effet impressionné depuis le début de la compétition, gagnant tous leurs matches avant de rejoindre Lyon. Trois des quatre meilleures buteuses de l'épreuve sont également au rendez-vous de cette demie, avec les Américaines Alex Morgan et Megan Rapinoe, et l'Anglaise Elle White, qui ont toutes les trois inscrit cinq buts depuis l'ouverture du tournoi.