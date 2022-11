EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : suivez le match Tunisie-France en clôture du groupe D

Le point à la 8e minute : la Tunisie croit marquer sur un coup franc...mais c'est finalement un hors-jeu ! C'est Ghandri qui avait poussé la balle au fond des filet. Premier avertissement pour les Bleus dans ce début de match...

Le point au coup d'envoi : C'est parti entre la Tunisie et la France ! Les Bleus évoluent dans leur maillot traditionnel, les Tunisiens sont en blanc. Le coup d'envoi est donné par l'arbitre néo-zélandais Matthew Conger. C'est Wahib Kazri qui lance le match !

Les compositions de Tunisie-France : France : Mandanda - Disasi, Varane (c), Konaté, Camavinga - Tchouaméni, Fofana - Coman, Veretout, Guendouzi - Kolo Muani Tunisie : Dahmen – Ghandri, Meriah, Talbi – Kechrida, Skhiri, Laïdouni, Maâloul – Ben Slimane, Ben Romdhane- Khazri (c)

L'équipe de France, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar et presque assurée de terminer à la première place de son groupe D, défie la Tunisie ce mercredi à 16 heures, heure française (18 heures à Doha). À cette occasion, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a opéré neuf changements par rapport aux matches précédents pour faire reposer les cadres, avant le début de la phase finale. Ainsi, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, incontournables de l'attaque tricolore, vont débuter le match sur le banc.

Jacques Vendroux, Jean-François Pérès et Cyril de La Morinerie vont vous faire vivre ce dernier match de poules de l'équipe de France en direct sur Europe 1. Un débrief du match sera à suivre directement au coup de sifflet final dans Europe 1 Sport.

La surprise Steve Mandanda

C'est la petite surprise du chef avant le coup d'envoi de Tunisie-France ! Steve Mandanda est aligné par Didier Deschamps et remplace donc Hugo Lloris qui pourra ainsi souffler durant cette rencontre. Le gardien rennais devient par la même occasion le joueur le plus âgé à évoluer sous le maillot tricolore (37 ans et 247 jours). Il détrône Bernard Lama.

La tactique de la Tunisie

Les Aigles de Carthage optent pour un 3-4-2-1 avec Aymen Dahmen comme dernier rempart. Devant lui, Nader Ghandri, Yassine Meriah et Montassar Talbi composent la défense tandis que Wajdi Kechrida et Ali Maâloul vont jouer les rôles de pistons. Le double pivot est assuré par Ellyes Skhiri et Aïssa Laïdouni. Seul en pointe, Wahbi Khazri est soutenu par Anis Ben Slimane et Mohamed Ali Ben Romdhane.

France - Tunisie (16 heures, heure française)

Education Stadium, Doha

Mbappé et Griezmann sur le banc

Pour ce troisième match sans enjeu pour l'équipe de France, Didier Deschamps fait tourner et décide de mettre au repos ses cadres de l'attaque, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Les deux joueurs débuteront donc le match sur le banc, alors que leur présence était pressentie malgré un turn-over important.

Au total, neuf changements sont procédés par le sélectionneur des Bleus, selon les compositions dévoilées par la Fifa. Seuls Aurélien Tchouaméni et Raphaël Varane, capitaine du jour, sont reconduits pour ce match de la troisème et dernière journée de la phase de groupes, Didier Deschamps ayant décidé d'offrir du temps de jeu à de nombreux remplaçants comme Steve Mandanda, Kingsley Coman et Eduardo Camavinga.

La Tunisie, dos au mur

Très solide pour tenir le Danemark en échec lors de son entrée en lice (0-0), la Tunisie a ensuite déçu en s'inclinant 1-0 face à l'Australie. Avec seulement un point au compteur, les Aigles de Carthage sont au bord de l'élimination et doivent absolument l'emporter avec au moins deux buts d'écart ce mercredi face aux Bleus. Mais cela pourrait ne pas suffire puisqu'en cas de victoire australienne sur le Danemark, la Tunisie sera éliminée quoi qu'il arrive.

La France déjà qualifiée pour les huitièmes

Les Bleus abordent ce match sereinement, et pour cause : les hommes de Didier Deschamps sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 grâce à leur deux victoires initiales, contre l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1). Avec six points, Kylian Mbappé et ses partenaires sont en tête du groupe D, devant l'Australie (trois points), le Danemark et la Tunisie (un point chacun).

Aussi, l'équipe de France est à 99% certaine de finir à la première place de la poule, idéale pour éviter un gros calibre dès les huitièmes de finale. Effectivement, en plus de leur deux victoires, les Bleus possèdent une différence de buts conséquente de +4 (six buts marqués, deux encaissés) qui les mettent quasiment à l'abri. Le scénario catastrophe consisterait en une victoire large de l'Australie face au Danemark (qui jouent à la même heure) sur un score large, par exemple 4-0, et une défaite de la France face à la Tunisie sur le score de 3-0. Un scénario très largement improbable compte tenu du profil des équipes.