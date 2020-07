EN DIRECT - Coupe de France : le PSG mène mais perd Mbappé, les Verts réduits à 10

EN DIRECT

Le foot est de retour ! Plus de quatre mois après le dernier match officiel disputé en France, la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'AS Saint-Étienne marque la reprise du ballon rond dans le pays. Mais cette finale sera presque en tous points inédite. En raison de la pandémie de coronavirus, la jauge du Stade de France est limitée à 5.000 spectateurs, contre un peu plus de 80.000 en temps "normal". Un protocole sanitaire drastique a également été mis en place en tribunes et pour les joueurs, pour cette première rencontre depuis la fin du confinement. Une finale à suivre en direct sur Europe1.fr.

PSG - Saint-Étienne : 1 - 0

But : Neymar 14e

Le point à la 30e : Kylian Mbappé sort sur blessure, Loïc Perrin est expulsé !

Le point à la 20e : Saint-Étienne se remet immédiatement à l'attaque. Les Verts ne se laissent pas démonter et se procurent à nouveau des occasions de but, encore par Denis Bouanga. L'attaquant gabonais frappe d'abord du pied droit, obligeant Keylor Navas à la parade (16e). Puis, quatre minutes plus tard, le même Bouanga place une tête sortie difficilement par le gardien du PSG (20e). On assiste à une finale très agréable pour le moment.

Le point à la 14e : Neymar ouvre le score pour le PSG, un peu contre le cours du jeu ! Kylian Mbappé est lancé à droite de la surface et frappe en force sur Jessy Moulin, qui détourne. La balle revient sur Neymar, qui reprend directement, en force, et marque grâce à l'aide de la transversale (14e).

Le point à la 10e : la première grosse occasion pour Saint-Étienne ! Incroyable, les Verts touchent le poteau après à peine 5 minutes ! Denis Bouanga s'échappe à gauche de la surface, dribble Marquinhos et frappe du gauche sur le poteau (5e). L'ASSE est très bien entrée dans la partie, avec beaucoup d'intensité et gêne considérablement le jeu parisien.

Le point au coup d'envoi : c'est parti entre le PSG et Saint-Étienne, dans une ambiance pour le moins étrange.

Le point "tradition" : Emmanuel Macron salue les joueurs... à distance. Comme le veut la tradition, le président de la République salue les joueurs des deux équipes en compagnie du président de la FFF Noël Le Graët, en veillant à bien respecter la distanciation :

Le point sur les compos : Thiago Silva et Loïc Perrin titulaires. Du côté du PSG, le Brésilien Thiago Silva, qui va disputer son dernier match avec le PSG (il est en fin de contrat), a été préféré à Presnel Kimpembe en défense centrale. Autres surprises : le jeune Néerlandais Mitchel Bakker va commencer latéral, alors que Leandro Paredes sera titulaire au détriment de Marco Verratti au milieu. Du côté de l'AS Saint-Étienne, l'emblématique capitaine Loïc Perrin va terminer sa carrière avec cette finale, et sera aligné d'entrée en défense.

Les équipes : PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Icardi, Mbappé

Entraîneur : Thomas Tuchel AS Saint-Etienne : Moulin - Debuchy, Maçon, Fofana, Perrin, Kolodziejczak - Camara, M'Vila - Hamouma, Boudebouz, Bouanga

Entraîneur : Claude Puel

Le point "histoire" : les Verts 38 ans après. Si les Verts ne partent pas favoris, loin s'en faut, cette finale est un événement dans le Forez. En effet, l'ASSE n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 38 ans ! A l'époque, en 1982, ils avaient affronté... le PSG. Et les Parisiens l'avaient emporté aux tirs au but contre les Verts de Michel Platini, pour ce qui était alors le tout premier titre majeur de l'histoire du club de la capitale.

Le point "pronostic" : le PSG grand favori. Sur le terrain, on ne va pas se mentir, le PSG part très, très, très largement favori. Avec Neymar, Mbappé et toutes ses stars, le club parisien paraît nettement au-dessus d'une équipe de Saint-Étienne qui a vécu une saison dernière cataclysmique, terminée à la 17e place de Ligue 1. Si la logique est respectée, il ne devrait pas y avoir match. Sauf que l'an passé, Rennes avait déjoué tous les pronostics en renversant les Parisiens aux tirs au but. Le PSG est prévenu...

Le point ambiance : pas d'ultras en tribunes, atmosphère étrange à prévoir. L'ambiance promet toutefois d'être très étrange. En effet, 1.200 billets ont été réservés aux supporters des deux clubs. Un chiffre jugé trop réduit par les ultras du PSG et de l'ASSE, qui ont donc volontairement refusé d'assister au match, ne souhaitant pas choisir parmi leurs milliers de membres les privilégiés pouvant bénéficier d'un billet.

Le point Stade de France : une jauge à 5.000 spectateurs, masque et gel hydroalcoolique. Cette finale est un événement puisque ce sera le premier match de compétition officielle à se disputer devant du public depuis la mi-mars en Europe de l'Ouest. Mais la jauge a été limitée à 5.000 spectateurs, joueurs et organisation compris. Le port du masque sera en revanche obligatoire pour "toutes les personnes, tout le temps" et des bornes de gel hydroalcoolique seront disposées dans l'enceinte. La distanciation sociale sera également maintenue dans les tribunes avec des places laissées vacantes entre les différents groupes familiaux ou amicaux.