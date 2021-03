Éliminatoires du Mondial 2022 : en Bosnie, les Bleus veulent finir sur une bonne note

Après leur victoire sans éclats dimanche au Kazakhstan (2-0), les Bleus font étape en Bosnie-Herzégovine mercredi soir (20h45). Une victoire permettrait aux Bleus de conserver la tête du groupe D, synonyme de qualification directe pour la Coupe du monde 2022, mais aussi de repartir dans leurs clubs respectifs avec le sentiment du devoir accompli.

Le staff mise sur la récupération

Le déplacement au Kazakhstan n’a pas été de tout repos pour les Bleus. Voyage à rallonge, temps de récupération minimal, décalage horaire, températures hivernales, les conditions étaient loin d’être idéales. Mais les Bleus ont assuré l’essentiel en s’imposant 2-0. Après leur victoire, ils ont passé la nuit à Noursoultan avant de s’envoler directement pour Sarajevo lundi, sans repasser par la France.

Pour laisser plus de repos aux joueurs, l’entraînement de lundi a été annulé. Les Tricolores ne se sont donc entraînés qu’une fois, mardi, avant d’affronter la Bosnie. Pas de quoi inquiéter le capitaine Hugo Lloris : "le plus important sera de répondre mentalement, car ensuite les jambes vont suivre. A nous d'être prêts à faire les efforts dès le début du match", a-t-il confié mardi. Le gardien des Bleus devrait d’ailleurs honorer sa 123e sélection mercredi soir, et donc rejoindre Thierry Henry au deuxième rang des internationaux les plus capés de l’histoire de l’équipe de France.

En pleine préparation du match face à la Bosnie-Herzégovine (demain à 20H45 sur M6) ! pic.twitter.com/yox5TzLwmG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 30, 2021

La Bosnie, adversaire en déclin

La sélection bosnienne n’est pas en grande forme : elle n'a gagné aucun de ses dix derniers matchs (5 nuls, 5 défaites) et sa dernière victoire remonte à novembre 2019 contre le Liechtenstein. Elle est désormais 56e au classement FIFA. Il faut dire que la Bosnie est portée par ses deux stars vieillissantes, Edin Dzeko (AS Roma, 35 ans) et Miralem Pjanic (FC Barcelone, 30 ans). "Ce sont deux joueurs qui sortent du lot par leur aisance technique et leur expérience", a commenté Hugo Lloris. En difficulté avec le Barça, l’ancien lyonnais Miralem Pjanic célèbrera face à la France sa 100e sélection. Mais derrière lui et Dzeko, la nouvelle génération peine à s’imposer.

La Bosnie a commencé les qualifications pour le Mondial 2022 avec un match nul contre la Finlande (2-2). Les Bosniens ont ensuite concédé un 0-0 en amical contre le Costa Rica, avec une équipe largement remaniée pour laisser les cadres au repos avant de recevoir l’équipe de France. A noter également que le sélectionneur de la Bosnie, le Bulgare Ivaylo Petev, ne sera pas présent auprès de ses joueurs mercredi soir car il a été testé positif au Covid-19. Il laissera donc sa place sur le banc à son adjoint.

Des changements à prévoir chez les Bleus

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a encore promis des changements. Le onze de départ de mercredi soir devrait ressembler à celui qui a affronté l’Ukraine (1-1), sans toutefois N'Golo Kanté qui a quitté le groupe entre-temps sur blessure. Kylian Mbappé et Olivier Giroud postulent à un retour dans l'équipe au coup d'envoi, comme Adrien Rabiot, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Une incertitude demeure cependant entre Kylian Mbappé et Kingsley Coman.

Cette fenêtre internationale aura également permis de mettre en lumière le retour en grâce d’Ousmane Dembélé, enfin régulier avec le Barça. "Ousmane (Dembélé) a une capacité de vitesse et d'aller un peu plus sans ballon. Il le fait encore plus dans son club dans une position d'attaquant axial, même s'il se balade un peu partout", a déclaré Deschamps en conférence de presse. Sera-t-il associé à l’attaquant du Bayern ? "Dans l'absolu, ils ne sont pas incompatibles. Kingsley (Coman) joue des deux côtés, même s'il a un côté préférentiel. Ousmane aussi peut jouer des deux côtés, même s'il a un côté préférentiel. Mais ils n'ont pas les mêmes côtés préférentiels", a souri le sélectionneur des Bleus.

Dernier match officiel avant l’Euro

Didier Deschamps a beau assuré que tout n’est pas joué et qu’être absent du groupe en mars ne signifie pas être privé d’Euro, les changements devraient malgré tout être minimes d'ici le mois de juin. Le sélectionneur a un groupe en tête. Alors pour les joueurs en ballotage, le match contre la Bosnie, dernier officiel avant l’Euro, est la dernière occasion de se montrer. Ferland Mendy, resté sur le banc la semaine dernière, ou encore Tanguy Ndombélé et Thomas Lemar, titulaires sans briller contre le Kazakhstan, espèrent avoir une dernière chance de convaincre. Touché au genou, Anthony Martial était lui absent de l'entraînement collectif mardi et donc très incertain.