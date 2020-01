EDITO - Israel Folau, rugbyman ouvertement homophobe, recruté par Perpignan : "C'est ça, les valeurs du rugby ?"

EDITO

Licencié par la Fédération australienne pour avoir tenu à plusieurs reprises des propos homophobes, le rugbyman Israel Folau va rebondir à Perpignan. Il vient en effet d'être recruté par le club de rugby à XIII des Dragons catalans. "On va se retrouver avec un joueur de rugby sur la pelouse qui a consciemment et de manière répétée tenu des propos ouvertement homophobes", déplore mercredi la chroniqueuse Virginie Phulpin.

"C’est ça, les valeurs du rugby ? C’est ça ce qu’un club français a envie de défendre ? Sportivement, je comprends que les Dragons catalans recrutent Israel Folau. C’est un très bon joueur, ça ne souffre d’aucune contestation possible. Mais franchement, ce n’est pas le problème. On parle d’un joueur qui a été viré par la Fédération australienne l’été dernier après une énième insulte homophobe. Je vous laisse juges de cette phrase postée sur Instagram : "Attention, homosexuels, adultères, fornicateurs, l’enfer vous attend, repentez-vous."

"Une obsession chez lui"

Et ce fervent chrétien évangélique n’a pas dérapé du clavier, c’est un habitué de ce genre de sortie. La dernière date d’il y a quinze jours, à peine, quand il a qualifié les incendies en Australie de punition divine pour avoir légalisé le mariage homosexuel. C’est une obsession chez lui. Voilà à qui on a affaire.

Les Dragons catalans ne peuvent même pas plaider l’ignorance, ils sont au courant. Tout ce qu’ils ont trouvé à dire, c’est qu’Israel Folau ne signait que pour un an et que son contrat pouvait être résilié à n’importe quel moment en cas de dérapage. Donc voilà un récidiviste que le club engage parce qu’il a fait la promesse de ne plus tenir de tels discours homophobes publiquement. On dirait qu’ils y croient tellement peu qu’ils se sont sentis obligés d’ajouter un alinéa au cas où.

Ils prennent le risque en réalité. La Super League française de rugby à XIII n’était pas favorable à l’arrivée d’Israel Folau, mais c’est le club qui décide. Donc petite question aux Dragons Catalans : vous ne trouvez pas l’homophobie suffisamment grave pour ne pas prendre ce risque de voir un joueur proférer des propos condamnables ? Ça ne vous dérange pas de renvoyer cette image ?

"On ne peut pas s'en prendre qu'aux supporters de foot"

On a quand même passé tout le début de la saison de football à faire la chasse aux propos homophobes dans les tribunes. C’est devenu un débat de société de savoir quelle parole est homophobe, quel mot fait partie du folklore... On a eu notre lot de matches interrompus pour cause de banderoles insultantes. Et là, on va se retrouver avec un joueur de rugby sur la pelouse qui a consciemment et de manière répétée tenu des propos ouvertement homophobes. Il n’y a pas quelque chose qui ne va pas là ?

Moi j’attends une réaction forte de la ministre des Sports. Parce qu’on ne peut pas s’en prendre qu’aux supporters, et surtout aux supporters de foot, il faut bien le dire. Parce qu’on a beaucoup entendu que l’homophobie c’était surtout dans le foot. Au rugby, on était au-dessus de ça. Là, en l’occurrence, on est surtout en-dessous de tout."