Dimitri Payet après la victoire de l'OM contre Lyon : "J'ai fait ce que j'avais à faire"

Auteur des deux buts marseillais face à l'Olympique Lyonnais, dimanche soir, Dimitri Payet a réalisé un grand match trois jours après des déclarations sur son ancien entraîneur, Rudi Garcia, qui ont beaucoup fait parler. Au micro de Canal +, le meneur de jeu estime avoir été au niveau sur le terrain : "J'ai su être efficace. C'était un peu plus dur après la mi-temps. En première période, nous nous sommes bien sentis et moi aussi. Le penalty nous a permis d'ouvrir le score et de laisser venir nos adversaires pour mieux les contrer. J'avais dit qu'il fallait être plus efficace dans ce type de match. Nous avons su l'être. J'assume totalement ce que j'ai dit en conférence de presse. J'étais focus sur mon match. Je savais ce que j'avais à faire. J'ai dit ce que j'avais sur le coeur et ce qui me dérangeait. Je ne voulais pas mettre le feu mais dire ce que j'avais à dire".

L'OM, nouveau dauphin du PSG

Les Marseillais ont profité d'un stade Vélodrome chauffé à blanc pour s'emparer de la deuxième place du classement, au terme de cette 13ème journée de Ligue 1. L'international français s'est félicité de la qualité de son équipe sur le terrain : "On a bien préparé ce match, on a fait une semaine de travail très intense. On avait une idée de jeu, on avait des idées bien précises et on va dire que tout a bien marché ce soir. Mes déclarations, on s'en est aussi servis pour nous motiver. C'était une bonne pression. On savait que sur ce match-là, il fallait rester uni, la tête froide, à l'image de notre première mi-temps où on a fait ce qu'il fallait faire."

Le Réunionnais a fait basculer du côté phocéen une soirée tendue, qui avait débuté par le caillassage du bus de l'OL à son arrivée au stade Vélodrome, et s'est poursuivie par une interruption de jeu de trois minutes en raison de fumigènes qui perturbaient la visibilité du terrain. L'OM (22 pts), qui a fini à dix, réalise une excellente opération comptable, en devenant le nouveau dauphin du PSG, avec six points d'avance sur les Rhodaniens, englués au 14e rang.