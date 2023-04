«Des émotions beaucoup plus fortes qu’en championnat» : la ville de Nantes en ébullition pour la Coupe de France

C’est l’événement à Nantes. Comme la saison dernière, le mythique club nantais va disputer la finale de la Coupe de France de foot. Après avoir éliminé Lens en quarts de finale et Lyon en demi-finales, les Nantais vont affronter Toulouse au Stade de France samedi soir à 21 heures. Objectif pour les Canaris : conserver le trophée. Les joueurs nantais pourront compter sur le soutien de leurs supporters, et c'est toute une ville qui sera derrière les hommes du coach Antoine Kombouaré.

À Nantes effectivement, il y a du jaune et vert un peu partout. Une rame du tramway a revêtu les couleurs du club. Le logo du FC Nantes est projeté sur les remparts du château. Des portraits de supporters sont même affichés dans différents endroits de la ville.

Les souvenirs des précédents titres

Les fans nantais ne cachent pas leur joie de voir leur équipe de nouveau en finale de la doyenne des compétitions. "C’est une grande fierté", explique Véronique au bord du terrain d’entrainement, en train de suivre les Canaris enchainer les exercices sous les ordres de leur coach. "Je suis le FC Nantes depuis l’âge de 10 ans. J’ai commencé à aller au stade de la Beaujoire avec mes parents. Je suis allée voir la finale contre Sedan (1999), contre Calais (2000) et face à Nice l’an dernier. Ce sont des émotions bien plus fortes qu’en championnat. L’année dernière, il y avait d’ailleurs beaucoup de supporters nantais au stade", remarque-t-elle.

Patrick, aux couleurs du club autour du cou, était au Stade de France lors de la finale 2022. "On l’a vu face à Nice, les trois-quarts du stade étaient jaune et vert. Mais cette fois face à Toulouse, cela sera du 50-50. Que le meilleur gagne !", s'exclame-t-il au micro d'Europe 1.

Nantes rêve mais n’est pas encore maintenu en Ligue 1

Les Nantais veulent rêver, tout en restant lucide sur la situation actuelle du club. En effet, Nantes n’a pas encore validé son maintien en Ligue 1. La fin de saison s’annonce stressante avec un déplacement dans moins d’une semaine à Brest. "On a envie de réussir quelque chose de grand, de gagner cette finale et garder ce trophée", explique Antoine Kombouaré, l’entraineur des Canaris. "Je n’ose même pas imaginer ce que je vais ressentir si on gagne. Le danger, c’est de croire qu’on va le refaire facilement car on l’a déjà fait la saison passée."

Le défenseur Nicolas Pallois met lui en garde ses coéquipiers et les supporters. "On va tout faire pour faire la fête ensemble et après chercher les points du maintien le plus vite possible", avance le joueur expérimenté.

Les fans nantais qui n’ont pas leur billet pour le Stade de France pourront se rabattre sur la fan zone installée à Nantes. Deux écrans géants seront disposés dans le centre-ville, 20.000 supporters sont attendus.