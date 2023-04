Coupe de France : Toulouse élimine Annecy (2-1) et ira défier Nantes en finale au Stade de France

Un but de Farès Chaïbi inscrit à la 85e minute a permis à Toulouse d'arracher sa qualification pour la finale de la Coupe de France après sa victoire sur Annecy (2-1), jeudi au Parc des Sports. Les Toulousains, qui avaient été sortis dans cette même enceinte en 2021 alors qu'ils évoluaient en Ligue 2 par Rumilly-Vallières (N2, 4e div.) en quarts de finale, affronteront, le 29 avril au Stade de France, Nantes qui a éliminé Lyon, mercredi (1-0). Ce match aura d'ailleurs un goût de revanche pour le TFC qui avait perdu, en 2021, en barrages d'accession en Ligue 1 contre le FCN alors 18e de Ligue 1 et dirigé par son ancien entraîneur, Antoine Kombouaré.

Entré en jeu à la 64e minute à la place de Rafael Ratao, Chaïbi a profité d'une mauvaise passe en retrait de la tête d'Arnold Temanfo pour redonner à l'avantage au TFC (2-1). Les Toulousains avaient ouvert la marque par Zakaria Aboukhal qui a repris de la tête au premier poteau un centre délivré de l'aile droite par Branco Van den Boomen (36). Mais Annecy a égalisé sur un penalty transformé par Alexis Bosseti après une faute commise sur lui-même par Gabriel Suazo dans le temps additionnel de la première période (45+2).

Début timide

Après un début timide, les deux équipes évoluant dans un stade à guichets fermés (14.000 spectateurs), se sont montrées dangereuses tour à tour. Le FCA sur une action de Bosseti conclue par un sauvetage du gardien Christian Haug devant Steve Shamal (1-) avant que ce dernier ne détourne un coup franc de Yohan Demancy (20). Le gardien annécien, Thomas Callens est bien intervenu sur une reprise de la tête de Logan Costa par un arrêt réflexe à la réception d'un corner (27).

Au cours d'une seconde période plutôt médiocre dominée par Annecy, le portier toulousain, Haug s'est interposé sur une tentative de Shamal (48) avant qu'un centre de Gaby Jean ne passe devant le but du TFC sans que personne ne puisse reprendre (68). De son côté, Toulouse a été proche de reprendre l'avantage sur une reprise de la tête de Rasmus Nicolaisen heurtant la barre après un coup franc joué par Van den Boomen (73) avant le but de Chaïbi.

Deuxième finale pour le TFC

Toutefois, Annecy a bien cru avoir droit à une nouvelle séance de tirs au but après les trois qui lui ont permis d'accéder à la demi-finale pour la première fois de son histoire mais le but magnifique de Moïse Sahi, qui a trouvé la lucarne, a été annulé pour hors-jeu (90). Toulouse, 13e de Ligue 1 et qui restait sur trois défaites sur les quatre dernières journées de championnat, rejoint la finale de la coupe de France pour la seconde fois de son histoire après avoir gagné l'épreuve en 1957 (victoire sur Angers 6-3).

Le TFC a ensuite échoué trois fois en demi-finale en 1966, 1985 et 2009. Pour l'équipe haut-savoyarde, il faudra surmonter la déception d'une élimination concédée de justesse. 15e de Ligue 2 avec seulement deux points d'avance sur la zone de relégation, le FCA qui reste sur une déroute à Nîmes (4-0), doit maintenant assurer son maintien, un an après son accession en Ligue 2.