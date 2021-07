Défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro : "Gareth Southgate n’a pas respecté ses joueurs"

ANALYSE

L’Angleterre est décidément maudite avec les tirs au but. Les Three Lions se sont inclinés en finale de l’Euro face à l’Italie, dimanche soir, après une séance totalement folle (1-1 a.p., 3 t.a.b à 2). Trois jeunes joueurs anglais, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, ont raté leur tentative, précipitant la défaite de leur équipe. Pire : Rashford et Sancho étaient tous deux entrés en jeu à la 120e minute, exprès pour la séance de tirs au but. Une décision prise par le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, qui a été vivement critiquée par les consultants d’Europe 1.

"Gareth Southgate n’a pas respecté ses joueurs. On ne peut pas les envoyer au mastic comme ça, c’est trop de pression. Ils avaient zéro minute dans les jambes, ils n’ont pas touché le ballon. Le management n’a pas fonctionné", a pointé du doigt Aline Riera, ancienne joueuse de l’équipe de France féminine.

"Un lien de causalité avec l’échec de l’Angleterre"

"Vous faites rentrer des joueurs qui n’ont quasiment pas joué, qui pourtant sont des stars à l’échelle de leur pays, pour leur dire de tirer un penalty avec une pression maximale. Surtout que ce sont deux jeunes joueurs. Ça a été payé cash. Il y a un lien de causalité entre l’entrée en jeu tardive de ces joueurs et l’échec de l’Angleterre aux tirs au but", a poursuivi Nabil Djelitt, journaliste à France Football.

Bukayo Saka a lui raté le tir au but décisif, arrêté par Gianluigi Donnarumma, le gardien italien. L’ailier d’Arsenal était lui aussi entré en jeu, à la 70e minute. Un échec qui n’est pas dû hasard, selon Aline Riera. "C’est un exercice technique, il n’y pas de loterie dans les tirs au but. C’est quelque chose qu’on répète systématiquement dès les plus jeunes catégories, on travaille toujours avec plusieurs tirs et l’entraîneur des gardiens fait une liste avec les côtés où tirent les joueurs adverses. Rien n’est laissé au hasard, après c’est une lutte psychologique." Une lutte finalement remportée par la Squadra Azzurra.