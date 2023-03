De retour en sélection nationale, ce nouveau record que vise le footballeur suédois Zlatan Ibrahimovic

À 41 ans, la star suédoise Zlatan Ibrahimovic a été convoquée mercredi en sélection pour les matches de qualification à l'Euro 2024 contre la Belgique et l'Azerbaïdjan fin mars, où il pourrait battre un record officieux de longévité du légendaire gardien italien Dino Zoff. S'il entre sur la pelouse du stade national de Stockholm le 24 mars contre les Diables Rouges ou le 27 contre les Azéris, le fantasque attaquant de l'AC Milan deviendrait le joueur le plus âgé à disputer un match qualificatif d'un championnat d'Europe.

De retour de blessure, le joueur effacerait des tablettes Dino Zoff, qui avait joué contre la… Suède le 29 mai 1983, à 41 ans, trois mois et un jour. "Zlatan a fait trois remplacements assez longs avec Milan dernièrement et se sent en forme décente même s'il a été absent longtemps", a commenté le sélectionneur Janne Andersson dans le communiqué annonçant la sélection suédoise. "Dans ce contexte, je pense qu'il peut apporter quelque chose. Particulièrement sur la pelouse, mais aussi en dehors", a affirmé l'entraîneur scandinave.

Sortie de retraite internationale

"Ibra", né le 3 octobre 1981, aura lui 41 ans, cinq mois et 21 jours lors de Suède-Belgique disputé à la Friends Arena de Solna. Le natif de Malmö était sorti d'une longue retraite internationale de cinq ans en 2021, mais avait échoué avec ses coéquipiers à se qualifier pour le Mondial qatari, avec une élimination en barrages.

Malgré cet échec, il avait affiché son souhait de poursuivre le plus longtemps possible en sélection. Si la Suède se qualifiait au prochain Euro en Allemagne, et si Zlatan y disputait un match, il deviendrait de loin le joueur le plus âgé à disputer une phase finale européenne. Le record est actuellement détenu par le gardien hongrois Gabor Kiraly, qui avait joué à l'Euro 2016 à 40 ans et 86 jours, selon l'UEFA.