Cyril Hanouna - Disparition de Didier Roustan : «C'était un des journalistes les plus talentueux en France, c'était mon idole», confie l'animateur

"C'est un talent exceptionnel, c'était un des journalistes les plus talentueux qu'on a eus en France". Ce sont pas ces mots que Cyril Hanouna a ouvert son émission On marche sur la tête pour rendre hommage à Didier Roustan, journaliste sportif, passionné de football, décédé ce mercredi à l'âge de 66 ans. "Il était drôle, il connaissait tout et il avait une énergie. J'étais fou de lui", confie l'animateur, "quand j'étais petit, je le regardais tout le temps, c'était mon idole. C'était un immense talent qui nous a malheureusement quitté".